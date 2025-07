Arnold Schwarzenegger kraakt slecht beleid van milieugekkies

Arnold Schwarzenegger heeft als voormalig Goubernator van California enige kennis van zaken. Hij kraakt het beleid van de milieugekkies.

Arnold ‘get to da chopper’ Schwarzenegger is een man die geen introductie behoeft. De bobybuilder die filmster en politicus werd is/was letterlijk larger than life. Ook voor ons autoliefhebbers heeft/had Arnold relevantie. Hij was namelijk min of meer persoonlijk verantwoordelijk voor het feit dat de Hummer een ‘personenauto’ werd. Arnie vond de oversized offroader voor het leger wel passen bij zijn eigen imago.

Later brak de geboren Oostenrijker ook een lans voor de elektrische Hummer en had hij een elektrische G-Klasse voordat dat een officeel ding was. Maar een milieufanaat daar kunnen we hem niet voor uitschelden. In gesprek met podcaster Theo Von spreekt de voormalig Gouverneur van California over de echte issues van deze tijd. Namelijk files en de prijs van wonen.

De spierbonk ziet het allemaal redelijk rechtlijnig. Hij stelt dat toen hij naar Californië kwam, er negentien tot twintig miljoen mensen woonden. En dat ze toen snelwegen hadden met zes rijstroken aan beide kanten. Nu woont er min of meer het dubbele aantal mensen in de Staat. Maar de snelwegen zijn niet aangepast. Arnold zegt dat dat er natuurlijk gewoon een extra laag wegen gebouwd had moeten worden. Maar dat is niet gebeurd door de Environmentalists.

Deze zouden erop ingezet hebben om bewust niet meer huizen en wegen bij te bouwen en geen netto groei na te streven. Doch volgens de Terminator, werkt dit beleid niet. De mensen komen immers toch wel. Hetzelfde probleem geldt wat hem betreft op de huizenmarkt. Een simpel Dingbat appartement is al snel onbetaalbaar op een gewilde locatie. Vandaar dat er zoveel daklozen zijn in de falende Staat, zegt Arnold.

Kortom, bouwen, bouwen, bouwen en niet morrelen over arbitraire milieunormpjes. Moeten we dat in Nederland ook niet gewoon doen zodat mensen weer een beetje normaal kunnen leven? Laat het weten, in de comments!