Ascari Ecosse: zeldzame Nederlands-Britse supercar

Wat kunnen de verhalen uit de autowereld zo mooi zijn. Nergens zijn ze mooier dan in het Verenigd Koninkrijk. Ditmaal met een Nederlands tintje.





De naam is Italiaans, maar het merk is oer-Nederlands. Ascari, vernoemd naar de Italiaanse coureur Alberto Ascari die in de jaren vijftig furore maakte, is het geesteskind van de Nederlander Klaas Zwart. Op klassiekerbeurs Interclassics in Maastricht staat een uiterst zeldzame Ascari Ecosse.

De Ecosse was het eerste model van Ascari dat midden jaren ’90 op de markt kwam. Het in Ferrari-donkergroen uitgevoerde exemplaar dat te koop staat bij Robert Wagner in Veenoord stamt uit 1997 en is een van 17 gebouwde Ecosses. Tot voor kort was dit het persoonlijke exemplaar van de broer van Ascari-oprichter Klaas Zwart. Voorzien van Nederlands kenteken en met slechts net geen 13.000 kilometer op de teller kan de liefhebber er zo mee de weg op.

Nineties icoon

Voor de voortstuwing van de Ascari Ecosse zorgt de V8-motor van BMW. De supercar ademt in alles de nineties: een korte, afgeronde neus met de bolle voorruit ver naar voren geplaatst en gevolgd door een lange achtersteven. De styling doet denken aan andere iconen uit die periode. Schuin van voren doet het silhouet sterk denken aan de beroemde McLaren F1 en ook aan de Jaguar XJ15.

De gelijkenis van de Ascari Ecosse met de McLaren F1 is niet vreemd, aangezien de auto is ontworpen door Lee Noble. Hij tekende ook mee aan de McLaren F1. Hoewel door een Nederlander bedacht, werd de Ascari in Engeland gebouwd. Vanaf 1995 was Ascari actief in Dorset, maar in 2000 opende het een nieuwe fabriek in Banbury. Toen Ascari daar stopte, werd de fabriek gekocht door het Formule 1-team van Haas.

Extra’s

De koper van deze donkergroene Ascari Ecosse krijgt er heel wat extra’s bij, want aanbieder Wagner heeft ook de originele productiemallen van de Ecosse weten te bemachtigen en die worden meegeleverd, evenals allerhande fabrieksdocumentatie. Dat is nog eens wat anders dan een volle tank en een bos bloemen.

Pure rijmachine

Klaas Zwart wilde met de Ascari een hele pure rijmachine neerzetten, feitelijk een racewagen voor op de openbare weg. Er is veel racetechniek in de auto verwerkt, waaronder een heus buizenframe dat als een soort integrale rolkooi in de carrosserie is opgenomen.

Na de Ecosse kwam Ascari met een nieuw model, de KZ1, vernoemd naar zijn bedenker. De KZ1 oogt heel anders, meer gedrongen en was wederom een echte supercar. De BMW-V8 werd naar boven de 500 pk gekieteld en alles was gericht op ultieme handling en weggedrag.

Rondetijd is alles

De filosofie van Klaas Zwart bij het ontwikkelen van de Ascari draaide helemaal om prestaties op het circuit. Het gaat om het behalen van de beste rondetijd, zei Zwart destijds. Het gaat niet om vermogen, want iedereen kan honderden pk’s in een auto stoppen, maar die moet je op de weg krijgen. De rondetijd die je op het circuit kunt neerzetten met de juiste handling, dat zegt alles.

Ascari heeft als automerk maar kort bestaan en er zijn heel weinig auto’s gebouwd, zodat de Ecosse en de KZ1 uiterst zeldzaam zijn. Niet dat het geen succes was, maar ondernemer als hij is, had Zwart de blik al snel weer op andere initiatieven gericht. Hij droomde van een eigen racecircuit en maakte die droom ook waar. In de bergen nabij Ronda in het zuiden van Spanje verrees in 2003 een nieuwe baan, niet toevallig onder de naam Ascari Race Resort.

Robert van den Oever en Maarten van der Pas