Populaire racegame-titel verbreedt horizon met nieuwe spin-off

Er zijn genoeg racegames waar je je tijd lekker mee kan verdoen. Bekende titels als Gran Turismo of Forza (Motorsport of Horizon), alsook bijvoorbeeld Need for Speed, je kent ze wel. Maar dat zijn de OG’s, de games die al zo lang meegaan dat ze deel zijn geworden van het decor. Er zijn veel recentere titels die ook razend populair blijken te zijn. Denk aan Project CARS, al ging dat vooral om de eerste twee delen. Een game waar het wel voorspoedig lijkt te gaan, ondanks een relatief recent debuut is de Assetto Corsa-reeks.

Assetto Corsa

Een onbekende titel door een eveneens onbekende ontwikkelaar, maar eigenlijk klopt het plaatje wel. Het Italiaanse Kunos Simulazioni heeft hun hoofdkwartier bij Vallelunga Circuit in Rome liggen, waar het professionele raceteams ondersteunde met softwarehulp. In 2014 werd deze know-how gebruikt voor Assetto Corsa (vrij vertaald ‘circuitbenodigdheden’) en al snel bleek dat deze lui echt wel wisten wat ze deden. De game neemt het simulator-aspect erg serieus, iets wat volgens fanaten soms een beetje ‘vergeten’ wordt door Gran Turismo of Forza Motorsport, die meer de ‘arcade’-kant op gaan. Vandaar dat ook een voor de e-Sports klaargestoomde versie genaamd Assetto Corsa Competizione de juiste snaar wist te raken.

Assetto Corsa Evo

Sinds 2014 is Assetto Corsa tijdig geüpdatet, maar vooral de mods die derde partijen maakten, hielden de game levend. Vorig jaar was er toch ruimte voor een vervanger, Assetto Corsa Evo geheten. Niet nummer twee, maar Evo. Alsof het een Ferrari-raceauto is. En die game doet precies wat je hoopt dat ‘ie doet. Ook deze game wordt steeds bijgewerkt, met een nieuwe GTA-esque open world rondom de Nürburgring die er ook nog aan zit te komen. En als dat niet goed genoeg was, er is meer op komst.

Assetto Corsa Rally

Er komt namelijk een nieuwe spin-off genaamd Assetto Corsa Rally. En eh, het doet precies wat je denkt dat het doet. De kennis om tot AC:Evo te komen is genoeg om nu het avontuur naar de grindpaden te brengen. Dit najaar al begint de early access waardoor je de game al kan spelen. Sterker nog: 13 november, da’s over minder dan een maand. Een leuke verrassing.

Net als de andere titels gaat Assetto Corsa Rally vooral veel toevoegen in aankomende updates. Zo begint de game ‘slechts’ met tien auto’s en vier rallyproeven. Uiteraard zullen er tijdig meer proeven en auto’s worden toegevoegd. De gekozen auto’s zijn een bonte mix met welbekende klassiekers (uiteraard de ‘grote drie’ van Lancia), nieuwe auto’s en aller ertussenin.

Mini Cooper S Group 2 – 1964 Alfa Romeo GTA 1300 Junior Group 2 – 1972 Fiat 124 Abarth 16V Group 4 – 1973 Fiat 131 Abarth Group 4 – 1976 Lancia Stratos HF Group 4 – 1976 Lancia 037 Evo 2 Group B – 1984 Lancia Delta HF Integrale Evo Group A – 1992 Citroën Xsara WRC – 2001 Peugeot 208 Rally4 – 2020 Hyundai i20 N Rally2 – 2021

Qua rallyproeven mag je in eerste instantie genieten van Saverne en Munster uit de Elzas-rally en Hafren North en South uit de Wales-rally. Dat klinkt als weinig content, en dat is ook wel zo. Het speerpunt van Assetto Corsa Rally moet dan ook zijn dat elk parcours en elke auto op zeer realistische wijze wordt weergegeven. Kwaliteit over kwantiteit, zeg maar. En als we de eerste plaatjes mogen geloven, is dat niet overdreven.

Over een maandje mag je dus meedoen aan de laatste testfase, wanneer Assetto Corsa Rally volledig te spelen is wordt later bekend. Je moet voor deze early access een PC hebben, pas bij de volledige release mag je ‘m ook spelen op PlayStation 5 en Xbox Series S/X.