Ferrari blijft lekker benzine stoken: “top nog lang niet bereikt”

Elektrische Ferrari of niet, het merk gaat net zo goed het onderste uit de kan halen met al hun benzinemotoren.

In de pk-wedloop was het aan het begin van de jaren ’00 buitenaards dat Ferrari’s Enzo een heuse 660 pk had. Dit met dank aan een gloednieuwe V12 genaamd Tipo F140. Het werd pas echt bizar toen dit zeer krachtige blok in de ‘normale’ tweezits GT van het merk kwam, de 599 GTB Fiorano uit 2006. Met iets minder pk, maar alsnog 620 stuks. En eigenlijk met elke generatie bleef Ferrari verrassen qua potentieel. 670 pk in de 599 GTO uit 2010. 740 pk in de F12 uit 2013 en toen direct door naar 780 pk in de F12tdf. De grens van 800 pk werd doorbroken door de LaFerrari, maar ook de 812 Superfast kreeg 800 stuks mee met wederom een toename voor de 812 Competizione naar 830 pk. Biedt iemand 840 pk? De Ferrari Daytona SP3 zeker wel.

En daar stopt het. De 12Cilindri pakt met zijn 830 pk geen extra vermogen mee ten opzichte van de 812 Competizione. Sterker nog: dankzij extra restricties (zoals een nog beperkender OPF) zou je de 12Cilindri bijna een downgrade kunnen noemen ten opzichte van voorgangers. Dat klinkt oneerbiedig, maar je kan je afvragen hoe veel Ferrari er echt aan kan doen. Zoals gezegd: regels. Het is ook om die reden dat de andere motoren zoals de V8 in de SF90 en 849 Testarossa ook niet meer zo gigantisch stijgen qua vermogen. En bovendien hulp krijgen van een elektromotor. En wat te denken van Ferrari’s eerste V6? Of nog erger voor de ICE-purist: hun eerste EV?

Ontwikkeling bij Ferrari

Oké, niet direct zo op standje code rood gaan, maar Ferrari lijkt toch wel te letten op de markt. De Purosangue slaat aan, ondanks dat zo’n auto haaks staat op alles wat Ferrari is/was. Dus zo’n EV is wellicht ook een broodnodig kwaad. Toch laat Ferrari weten dat de verbrandingsmotor zeker niet dood is. Integendeel: de ambitie was om 20 procent van de verkochte auto’s op dinosap te laten rijden. Dat is bijgeschakeld naar 40 procent, zo laat de chef van R&D bij Ferrari weten op de Capital Markets Day. En dat worden geen laffe, compleet door de regulering gedempte varianten van de huidige motoren. Tenminste, het worden wel versies van de huidige motoren, maar dan met nog meer potentieel.

“De ontwikkelingen in de V6-, V8- en V12-motoren gaan door wat betreft vermogen en efficiëntie” aldus de R&D-baas genaamd Ernesto Lasalandra. “Verbrandingsmotoren blijven bestaan in ons portfolio, met als doel om het specifieke vermogen (pk per liter, red.) steeds te verhogen.” Zo is ook nog niet het onderste uit de kan gehaald wat betreft de 300 pk per liter van de Ferrari F80. Maar goed, dat soort claims zijn dan weer wachten op een tweecilinder 0.8 liter hybride met een e-motor om tot 400 pk per liter te komen.

e-fuels

Ook zegt Ferrari dat al hun motoren voorbereid zijn op e-fuels. Niet omdat het merk heilig gelooft in implementatie van het spul, maar gewoon om er klaar voor te zijn. Ook moet de Ferrari-EV geen keiharde vervanger worden van de ICE-modellen. De markt verandert en de mensen die een verbrandingsmotor geen must vinden in een Ferrari, zien zo’n premium-EV wellicht gewoon zitten. Als je het niet vraagt, is het antwoord sowieso nee.

En naast de geplande EV(‘s) kom je als liefhebber van plofmotoren voldoende aan je trekken bij Ferrari. Het merk plant 20(!) nieuwe modellen tussen 2026 en 2030. Veel daarvan zal gesneden koek zijn (12Cilindri en Testarossa VS inclusief dakloze versie, Amalfi Spider, Purosangue Hybrid), maar wellicht verrast het merk ook nog.