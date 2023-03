Moet de F1 de vrije trainingen schrappen?

Volgens Formule 1-eindbaas Stefano Domenicali kunnen we de vrije trainingen gewoon schrappen.

Formule 1 is enerzijds een sport met spektakel en actie, aan de andere kant is er ook een heerlijke nerd-kant. Tactiek en techniek kunnen soms net zo interessant zijn voor de liefhebber. Maar net zoals de meeste mensen verwachten dat Koeman gewoon een opstelling maakt om te winnen (zoals Van Gaal deed), willen de meeste Formule 1-toeschouwers gewoon keiharde actie zien.

Formule 1-baas Stefano Domenicali vindt dat kennelijk ook. Hij wil namelijk de vrijdagtrainingen gaan schrappen. Oh, eh, wacht, dat kan genuanceerder. Domenicali heeft geopperd om de twee trainingen op de vrijdag te schrappen.

Knuppel in hoenderhok

Dat liet hij weten aan het Portugese kanaal ‘SportTV’. Domenicali was in Portugal bij de MotoGP-race alwaar hij werd geïnterviewd. Wat hij (vertaald uiteraard) gezeg heeft:

Ik ben een voorstander om de vrijdag trainingen te cancellen. Ze zijn geweldig voor de engineers, maar het publiek vindt het niet leuk. Stefano Domenicali, gooit graag en knuppel in het hoenderhok.

Voor de die-hard F1-fans zijn die trainingen juist interessant. Niet zozeer door de rondetijden, maar wel om te zien hoe de auto’s zich gedragen en wat de laatste ins- en outs zijn.

Nu is Domenicali er niet vies van om de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok te gooien. Op deze wijze zijn de sprintraces ook tot stand gekomen. uiteraard zit er ook een commerciële gedachte achter. Zorg dat er op elk moment iets op het spel staat, zoals punten of een startpositie.

Gaat men ook de vrije trainingen schrappen?

Dat de trainingen daadwerkelijk komen te vervallen, lijkt ons heel erg sterk. Aangezien testen buiten de weekenden om niet toegestaan is, zijn juist die vrijdagen belangrijk om de setup voor elkaar te krijgen. Die periode is overigens al ingekort naar twee keer een uur.

Men heeft dus minimale tijd om zich voor te bereiden. Ook met veiligheid in het achterhoofd is het belangrijk dat de teams voldoende tijd hebben om de afstelling voor elkaar te krijgen.

Aan de andere kant heeft Domincali wel een punt. Heel erg spannend is zon training niet. Misschien toch maar een paar WK-punten uitdelen voor de snelste tijd? Dan is het ook meteen klaar met het sandbaggen.

Ondanks dat zijn voorstel lekker kort door de bocht is, zet het ons wel aan het denken. Hoe kan de F1 de vrije trainingen leuker maken? Wat zou jij aanpassen? Laat het weten, in de comments!

