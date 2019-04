Aston Martin blijft de puristen blij maken

Kijk, goed nieuws op de zondagochtend!

Het is een discussie die al jaren rondgaat: ga je voor een handbak of een automaat? Vroeger was het antwoord op die vraag heel erg simpel, je ging voor de handbak. Die had (vaak) meer versnellingen en je kon er sneller mee van verzet wisselen. Precies wat je wil. Daarbij word je ook meer betrokken bij het rijden, je moet immers zelf meer handelingen verrichten om de auto op de gewenste snelheid te krijgen.

Anno 2019 zijn de kaarten héél anders geschud. De meeste automaten hebben meer overbrengingen en schakelen flitsend snel. Een standaard achttraps automaat van ZF (te vinden in veel luxe auto’s) schakelt uit de kunst, om maar te zwijgen van de automaten met dubbele koppeling van Ferrari en Porsche. Daar kan, qua snelheid, echt geen handbak tegenop.

Toch is er een kleine groep fanatici die zweren bij de handbak. Sommige merken investeren nog daadwerkelijk in de handgeschakelde transmissie. Denk aan Porsche (911 GT3 TP) of Chevrolet (Corvette Stingray). Ook Jaguar kwam terug met de handbak, speciaal voor de Jaguar F-Type. Ondanks deze moeite kiest het gros van de kopers alsnog voor de automaat. Zeker in Nederland is dat het geval. Op zich ook wel logisch, want naast sneller is een automaat vaak ook nog eens zuiniger. Aangezien de nieuwprijs in Nederland mede wordt bepaald door de CO2-uitstoot middels BPM-heffing, is een handbak ook nog eens duurder.

In sommige gevallen maakt de prijs niet zo veel uit, zoals bij de Aston Martin AMR modellen. Die koop je omdat je een heftige, exclusieve en circuitwaardige Aston Martin wenst. Middels een afbeelding heeft Aston Martin Racing aangeven dat er goed nieuws aan zit te komen voor puristen. De AMG V8 Vantage kan namelijk besteld worden met een handgeschakelde versnellingsbak. De laatste Aston Martin die af-fabriek verkrijgbaar was met een handbak, was de Aston Martin V8 Vantage S. Deze was voorzien van een handgeschakelde zaak met zeven voorwaartse versnellingen.

Die bak was voorzien van hetzogenaamde ‘dog-leg’ patroon: de eerste vernselling zit linksonder, in plaats van linksboven. Dit is afkomstig uit de racerij, je gebruikt daar immers de 1 bijna niet. Of Aston Martin Racing bij de speciale V8 Vantage ook deze bak gaat gebruiken, is overigens niet zeker. Wel is zeker dat de AMR V8 Vantage gebruik maakt van dezelfde 4.0 V8 van AMG, zij het met wat meer vermogen dan voorheen. Verewacht verder felle kleuren, wat spoilers en splinters en een strakker onderstel. De onthulling van de AMR V8 Vantage staat voor deze week gepland.