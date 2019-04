Deze drie coureurs starten vanuit de pitstraat [Update]

Soms zit het mee, soms zit het tegen.

De eerste op het het stratencircuit van Bakoe was saaier dan een documentaire over droevigere strandeenden. Waarschijnlijk wilde men tijdens die race nul fouten maken, waardoor het een enorme optocht werd. Gelukkig werd de race in Azerbeidzjan spannender en spectaculairder. Deze week waren zelfs de vrije trainingen en de kwalificaties meer dan de moeite waard.

Een fout wordt op dit circuit hard afgestraft, daar kwam Charles Leclerc op pijnlijke wijze achter. Hij reed zijn Ferrari in de vangrails die nét was gerepareerd nadat Robert Kubica zijn Williams erin had geparkeerd. De Pool kent tot dusver een ongelukkig begin seizoen bij Williams. Ondanks dat Kubica geen tijd had neergezet, kon hij als 19e starten. Het team van Williams heeft net besloten dat ze nog het een en ander aan de afstelling willen veranderen, waardoor Kubica vanuit de pitstraat start.

Hij is daarmee niet de enige. Ook Pierre Gasly start vanuit de pitlane. Dat was al langer bekend. Hij te laat om zijn auto te laten wegen, omdat hij zich focuste op een pitstop simulatie.Omdat hij de oproep miste, krijgt Gasly de straf ‘starten vanuit de pitlane’ aanzijn broek kreeg.

Update: ook Kimi Raikkonen zal vanuit de pitlane starten. Vanwege een niet reglementaire voorvleugel is hij gediskwalificeerd voor de kwalificatie. De fin stond op een veelbelovende achtste plaats.

De Grand Prix van Azerbeidzjan start vanmiddag om 14:10.