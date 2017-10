Spontaan ploffende airbags: Daimler roept miljoen auto’s terug

Ook in Nederland zullen mensen terug moeten naar de dealer.

Het moederconcern van Mercedes en Smart heeft aangekondigd een miljoen auto’s terug te gaan roepen, in verband met een probleem met een kabel aan de stuurkolom. Volgens een woordvoerder van het merk in Stuttgart zijn er een tiental gevallen bekend waarbij de airbags van de auto onnodig ploften. Lijkt ons best een beetje schrikken, als je nietsvermoedend een plofzak in je mik krijgt.

Het probleem zit hem in een niet goed geaarde stuurkolom, die ervoor zorgt dat een statische lading door stuurbewegingen niet goed weggeleid kan worden in het geval van een kabelbreuk. Het probleem kan verholpen worden door een correcte aarding van de stuurkolom te realiseren. De terugroepactie zal in de komende weken van start gaan. Het is na het Takata-schandaal wederom een grote airbag-gerelateerde recall.

Navraag bij Mercedes Nederland leert ons dat er modellen uit de A-, B-, C- en E-Klasse reeks teruggeroepen zullen worden, gebouwd van medio 2012 tot op heden. Ook enkele afgeleiden zoals de GLA en GLC zullen hun weg naar de garage moeten maken.

