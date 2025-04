Aston Martin DBX S walst over Purosangue heen

De Aston Martin DBX S is het nieuwe vlaggenschip van het merk.

Vergeet de DBX707, Aston Martin heeft een nieuweling in huis. Even had Ferrari de krachtigste crossover in huis met de 725 pk sterke Purosangue. Aston Martin komt orde op zaken stellen en is met 727 pk de nieuwe koning op de apenrots.

De ‘S’ van Aston Martin

De naam DBX S komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Die traditie gaat terug tot 2004, toen de Vanquish S werd onthuld op de autosalon van Parijs. Dat model werd naast de reguliere Vanquish verkocht en beschikte over meer vermogen, verbeterde rijeigenschappen en een hogere topsnelheid.

Daarna volgden de V8 Vantage S in 2011. De V12 Vantage S in 2013. In 2015 zag de Rapide S het licht en in 2016 de Vanquish S. In de afgelopen negen jaar was het even stil, maar met de DBX S stoft Aston Martin de ‘S’-benaming weer af.

Meer vermogen, minder gewicht

Aston Martin heeft de DBX op de pijnbank gelegd om nog meer uit de SUV te halen met dit topmodel. De DBX S beschikt over een verbeterde versie van de 4.0-liter twin-turbo V8 die we kennen van de DBX707. Het merk zegt componenten van de aankomende Valhalla te hebben gebruikt om de achtcillinder verder te verbeteren.

Het vermogen is opgekrikt tot 727 pk en 900 Nm koppel. Daarmee sprint de kolos in 3,3 seconden naar de 100 km/u en knalt door naar een topsnelheid van 311 km/u. Dat is een serieus hoge topsnelheid voor een flatgebouw op wielen.

Een van de grootste verbeteringen heeft betrekking tot gewichtsbesparing. Het optionele carbon dak weegt 18 kg minder dan het standaard exemplaar. Bovendien verlaagt zo’n dak het zwaartepunt van de auto en maakt het de SUV dynamischer. Ook nieuw zijn magnesium velgen. Goed voor een besparing van 19 kg aan onafgeveerd gewicht. Nog zo’n gewichtsdingetje: de grille is van polycarbonaat.

Aston Martin DBX S looks

De DBX S is direct herkenbaar. Aston Martin heeft gekozen om de S te voorzien van verticale quad-uitlaten. Dat valt wel op. Verder is er een aangepaste diffuser, splitter en zijn er subtiele livery-opties zoals Rosso Corsa Red of Podium Green. Dat hebben ze goed afgekeken bij Ferrari. Daarnaast zijn er de nodige ‘S’-badges op de auto te vinden

Het interieur is ook een feestje. Sinds de nieuwe Vantage en Vanquish heeft Aston Martin serieus werk gemaakt van de binnenkant en dat zetten ze door met de DBX S. Er is gekozen voor Alcantara met een uniek patroon op de stoelen. Optioneel werken ze dat door op het dak.

Het Alcantara wordt aangevuld met een mix van leer en hoogwaardige materialen. We hebben het nog steeds over een luxe SUV. Een Bowers & Wilkins audiosysteem van 1.600 watt mag niet ontbreken.

Upgrade in rijden

We hadden weinig te klagen over de DBX707, maar met de Aston Martin DBX S gaat het merk nog een stapje verder. De ophanging en dempers hebben een upgrade gekregen, waardoor de auto niet meer dan 1,5 graad overhelt in bochten.

De besturing is vier procent sneller en moet nu bij lage snelheden een directer stuurgedrag opleveren.

Ferrari mag dan met de Purosangue een huzarenstukje in huis hebben met een atmosferische V12. Aston Martin doet een dappere poging dit te overtreffen met de DBX S. De nieuwe SUV is per direct te bestellen. Leveringen starten in het vierde kwartaal van 2025.