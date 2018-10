Aston Martin direct onderuit op de beurs

Nee, niet *die* beurs.

Nadat de Britse sportwagenfabrikant Aston Martin de zeven broodmagere jaren had weten te doorstaan en vorig jaar eindelijk eens winst maakte, kwamen ze met het ambitieuze plan om naar de beurs te gaan. Inmiddels blijkt dat de Britten misschien te snel overtuigd waren van hun vooruitgang. Bij de beursgang is het aandeel namelijk direct een aantal procenten gedaald.

Aston Martin heeft er geen geheim van gemaakt dat het in Ferrari een positief en aansporend voorbeeld heeft gezien. De Italiaanse sportwagenfabrikant ging onder wijlen Sergio Marchionne naar de beurs en daaruit zijn eigenlijk alleen maar goede ontwikkelingen gekomen. Het bedrijf is miljarden euro’s meer waard geworden en presteert beter dan ooit.

De beursgang van Aston Martin, daarentegen, valt direct in het water. Hoewel de Britten wel degelijk een uitgebreid plan hebben waarin productieaantallen, verwachte verkopen en nieuwe modellen worden uitgestippeld, blijkt dit niet voldoende om de analisten en investeerders te overtuigen. Zij vinden het lastig te geloven dat Aston Martin tot en met 2022 ieder jaar een nieuw model op de markt zal kunnen brengen.

Als gevolg zakte het aandeel enkele uren na de beursgang met liefst 6,5 procent. Daarmee daalde het bedrijf, dat genoteerd werd op 19 pond per aandeel en een martkwaarde had van 4,3 miljard pond, direct in waarde. Helemaal onverwachts is het niet voor de autofabrikant. Eerder deze week stelden de Britten hun verwachting al bij, nadat deze aanvankelijk iets te ambitieus bleken te zijn.