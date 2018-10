Gunther Werks’ nieuwe 993 is een ware schoonheid

Oneens zijn is verboden.

Afgelopen weekend lieten we een uitgebreide fotogallerij zien van de Porsches die aanwezig waren bij Rennsport Reunion VI. Daarin vertelden we al dat er buiten de bolides om die Porsche zelf mee had genomen, er ook een groot aantal andere Porsches te vinden waren. De auto’s van Gunther Werks waren eveneens aanwezig op het festival, maar in plaats van alleen oud spul mee te nemen, hadden zij ook een nieuw exemplaar meegenomen.

We hoeven ons bij Gunther Werks vooraf niet af te vragen welke Porsche 911 ze onder handen hebben genomen. Het bedrijf heeft namelijk als eerste en enige missie het op fantastische wijze restaureren en verbeteren van oude 993’s. De zogenaamde Sport Touring waarnaar we in dit geval kijken lijkt misschien op een model dat ze vorig jaar onthulden, het is wel degelijk een andere auto.

Allereerst heeft de 993 in kwestie geen gigantische achtervleugel, maar de iconische eendenstaart. De luchtgekoelde Porsche heeft daarnaast, zoals we van Gunther Werks mogen verwachten, een lichaam dat volledig vervaardigd is uit koolstofvezel met daaroverheen de lakkleur Solar Red. Esthetisch klopt het plaatje volledig, zeker als we de deuren openen en binnenin de auto kijken en een getransformeerd, ultra sportief interieur vinden.

Achterin heeft Gunther Werks eveneens puik werk geleverd. De 993 in kwestie heeft een door Rothsport Racing gebouwde 4-liter motor liggen die in totaal 430 pk produceert. Prestatiecijfers zijn niet bekend, maar gezien het ongetwijfeld lage gewicht, zal het zeker een vlugge Porsche zijn.

Gunther Werks zal in totaal 25 exemplaren van deze Porsche maken. De eerste auto’s worden momenteel al geleverd bij de klanten.