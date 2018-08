Koop binnenkort je eigen stukje Aston Martin

Steek je geld in deze Britse sportwagenfabrikant.

Lange tijd wordt er al over gesproken, maar vandaag krijgen we dan eindelijk de bevestiging dat Aston Martin inderdaad een beursgang voorbereidt. Dit laat Aston Martin vanochtend weten bij het bekendmaken van de halfjaarcijfers. De Britse sportwagenfabrikant heeft duidelijk gezien dat Ferrari flink de wind in de zeilen heeft na diens beursgang, dus lijkt het ook voor Aston Martin een onvermijdelijke zet.

Hoewel Aston Martin wel degelijk naar de beurs gaat, is het vooralsnog onduidelijk wanneer dit moet gebeuren. Volgens persbureau Reuters zal Aston Martin aanvankelijk peilen hoe groot de interesse is bij de investeerders, alvorens ze beslissen wanneer de beursgang gerealiseerd wordt. Wanneer Aston Martin de beurs op gaat, zullen zij te vinden zijn op de London Stock Exchange (LSE).

Het peilen van de interesse slaat in dit geval vooral op de introductieprijs die aangehouden zal worden. Halverwege volgende maand (20 september) zullen de Britten de prospectus onthullen, met daarin o.a. de introductieprijs van het aandeel. Aston Martin heeft momenteel al de noodzakelijke documenten ingediend bij de Britse beurstoezichthouder, dus in dat opzicht is alles in kannen en kruiken. Wanneer de kogel door de kerk is, kan de beursgang relatief snel worden verwezenlijkt.

Aston Martin heeft het idee van een beursgang nog niet lang in het hoofd, maar sinds het bedrijf winst is gaan draaien, zijn de Britten groter gaan dromen. Aston Martin maakte vorig jaar voor het eerst in acht jaar tijd winst.

Beeld: de nieuwe Vantage, via @dutchstylez