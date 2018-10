Vierdeurs Mercedes-AMG GT 43 is een nekkendraaier

Wij begrijpen het wel.

Als een donderslag bij heldere hemel kwam de vierdeurs AMG GT ter wereld. Nee, wacht, dat was juist niet het geval. De Duitsers hadden in hun perscampagne namelijk zelfs eigen spyshots van de auto de wereld in geholpen. Onverwachts was de introductie dus bepaald niet.

Daarbij rees eveneens de vraag op of de bolide eigenlijk niet in het vaarwater van de CLS terecht zou komen. Mercedes beweerde aanvankelijk dat dit niet het geval zou zijn, aangezien de modellen verschillende aandrijflijnen hadden. Echter, met de introductie van de mildere AMG GT 43 konden we deze claim nogmaals in twijfel trekken. Deze uitvoering heeft immers, net als de CLS 53, een zes-in-lijnmotor. Merkwaardig.

Dat gezegd hebbende, de vierdeurs AMG GT heeft m.i. toch de betere vormen gekregen. Dit ondanks het feit dat de auto’s in zekere mate op elkaar lijken. Daarbij is de AMG GT 43 wel voorzien van een prijskaartje dat hem net in een andere categorie plaatst. Kost de CLS 53 een mille of 10 meer dan een ton, voor de goedkoopste vierdeurs AMG GT betaal je bijna 140.000 euro. De tijd zal uitwijzen welke auto meer in de smaak valt.