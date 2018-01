Audi RS4 B8 (2012 – 2015) – occasion video & aankoopadvies

Een briljant klinkende V8, vierwielaandrijving en genoeg ruimte voor het gezin. What’s not to like? Het brandstofverbruik is er één, maar verder lijkt deze generatie RS4 best degelijk te zijn.

Of je fan bent van het weggedrag, hangt er een beetje af van wat je verwacht. Snelle BMW’s en AMG’s zijn speelser met alleen achterwielaandrijving, maar het principe dat je altijd onder alle weersomstandigheden vaart kan maken is de charme van een Audi RS model.

Aanbod

Prijzen variëren voor deze generatie RS4 tussen de 50 en 70 mille. Op AutoTrack zijn er meer dan 10 exemplaren te vinden, van de nauw verwante RS5 staan er nog steeds dik 20 stuks te koop.

Alternatieven

Audi RS6

Mercedes C63 AMG

BMW M3 sedan

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De FSI motoren hebben, net als de meeste andere direct ingespoten benzinemotoren, de neiging om koolstofafzetting te genereren op de inlaatkleppen. Dat kan uiteindelijk schade aan het blok veroorzaken. Regelmatig (elke 15.000 kilometer of eens per jaar) olie wisselen helpt dit voorkomen en het tanken van premium brandstoffen ook. Als de auto moeilijk start of misfires heeft is de koolstofafzetting waarschijnlijk de oorzaak. Er zijn bedrijven die het reinigen met walnootschillen.

De zeventraps DSG versnellingsbak kan een problemenkindje zijn. Controleer of die goed, soepel en snel schakelt. Eerste tekenen van problemen zijn bonkende geluiden uit de bak bij terugschakelen. Als het fout gaat schiet de auto in een soort noodloop waarbij niet alle versnellingen meer bruikbaar zijn. Vervangen van de bak is serieus kostbaar (5000+ euro), maar soms helpt het vervangen van een printplaat en er zijn ondertussen specialistische bedrijven die zich alleen bezig houden met het oplappen van kapotte versnellingsbakken. Vaak bieden deze goedkopere oplossingen dan de merkdealer.

Carrosserie en interieur

Het is vooral belangrijk om te controleren of er geen (slecht herstelde) schade is geweest. De auto kan wel wat en dan is het risico op onvrijwillige aanraking met andere objecten ook wat groter.

De goot onder de voorruit heeft afvoerkanalen die verstopt kunnen raken. Onder die goot zitten de computers, dus zorg dat de kanaaltjes schoon blijven, anders loopt de goot over en stroomt het water bij de computers naar binnen. Droogmaken redt de computer soms, maar niet altijd.

De rails van het panoramadak moeten zo nu en dan gesmeerd worden. Het open dak kan er echt op stuk lopen en dat is uiteraard prijzig om te laten herstellen.

Onderstel

De remblokken die geleverd worden met de stalen remschijven zijn niet van de hoogste kwaliteit. Als je last hebt van vibraties of schudden bij het remmen, dan kun je overwegen om in plaats van standaard remblokken te kiezen voor betere blokken van een andere fabrikant. Ook willen de stalen schijven nog wel eens kromtrekken.

Elektronica

Er zijn wat verhalen te vinden over auto’s met elektronische problemen. Flikkerende dashboardverlichting en een radio die hard staat bij het inschakelen van de auto zijn weggevers. Ook gebeurt het soms dat de 12V-aansluitingen niet lekker werken of zorgen dat aangesloten apparatuur kortsluit en zichzelf uitschakelt.

Check de werking van de elektronische parkeerrem, die blijft soms vastzitten.

Bekijk hier het aanbod van de Audi RS4 op AutoTrack.