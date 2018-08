Extra dikke uitvoeringen van DBS bevestigd

En we mogen ook een oben Ohne verwelkomen.

Wellicht zijn we niet de enige, maar we moesten even wens en aan de nieuwe designtaal van Aston Martin. Niet dat ze direct lelijk waren, maar hun voorgangers waren beeldschoon. Omdat Aston Martin de designtaal zo’n 15 jaar toepaste op al zijn modellen, werd het een ratjetoe van allemaal mooie, maar nauwelijks van elkaar te onderscheiden modellen. Aston Martin heeft inmiddels een nieuwe DB11 (de opvolger van de DB9) en een nieuwe V8 Vantage. Duidelijk een Aston Martin, duidelijk moderne auto’s maar ook van elkaar onderscheidend. Het model dat het meest de handen op elkaar weet te krijgen is wellicht de verse DBS SuperLeggera. Misschien is het omdat we gewend zijn aan de nieuwe huisstijl van Aston Martin, maar potjandorie wat is die nieuwe DBS Superleggera een heerlijkheid!

Voor de mensen die deze mening delen hebben wij zeer goed nieuws. Er komen namelijk meer varianten van de DSB Superleggera. Dat laat Andy Palmer, de CEO van Aston Martin, weten in een interview met het Britse AutoCar. De eerste is een ‘AMR’-uitvoering. AMR is de nieuwe performance lijn van Aston Martin: iets meer vermogen, iets minder gewicht, iets strakkere wegligging en een topclassificatie op de Nürburgring. De CEO van Aston Martin zegt dat er van elke Aston Martin een AMR uitvoering komt, dus ook van de DBS Superleggera. Sterker nog, ze zijn al met de auto aan het testen.

Qua vermogen is Palmer vrij duidelijk. De motor kan met gemak, zonder kostbare modificaties, zo’n 750 pk leveren. Dat is op zich bizar veel, maar alsnog 50 pk minder dan de Ferrari 812 Superfast te bieden heeft. Volgens de Aston Martin-baas gaat de DBS Superleggera in AMR-trim zich nóg meer focussen op koppel. Het tweede model is de open versie van de DBS Superleggera, de Volante. Volgens Palmer is dat een ‘no brainer’. Wanneer de nieuwe modellen in de showrooms staan, is vooralsnog niet bekend.