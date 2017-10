Aston Martin heeft een clubje opgericht

Voor mensen met een lelijk gezicht hele dikke portemonnee.

Voor sommige merken is het dé uitdaging: hoe kunnen we zo veel mogelijk geld uit onze klanten knijpen. Vroeger kocht je een sportauto en dat was het. Nu kom je de showroom, nee, de Experience Center inlopen. Frêle dames delen champagne uit, in elk dashboardkastje zit een blikje Beluga verstopt en de verkopers gaan twee keer per deg naar de manicure om een zo fijn mogelijke hand te kunnen geven. In de tussentijd heeft de klant voor 100.000 euro aan koolstofvezel opties besteld op zijn sportwagen (‘dat maakt hem helemaal af’).

Aston Martin gaat nu een stapje verder. Aston Martin heeft natuurlijk al een uitgebreid programma om je auto naar wens samen te stellen. Ook is er een Q-Branche (lachen, net als bij James Bond) om je auto nog persoonlijker te maken. Maar wacht, Mike! Er is meer! Aston Martin gaat nog een hele stap verder. Het mag geen verrassing heten dat het vreselijk duur gaat worden.

De grote baas van Aston Martin, Andy Palmer, heeft aangegeven dat Aston Martin twee productieplaatsen verkoopt per jaar voor bijzondere projecten. Mocht je hier ook wel oren naar hebben, moet je geduld hebben: tot 2020 is alles al volgeboekt.

In een interview met Road & Track zegt Andy Palmer het volgende:

“Voor de zeer speciale klanten die een hele speciale auto willen hebben, zijn er twee productieplaatsen per jaar. De komende vier plaatsen zijn al ingevuld. Om aanspraak te kunnen maken is het goed om te weten dat het startbedrag 2 miljoen pond is. Maar het zijn wel hele bijzondere auto’s.”

Om het even perspectief te plaatsen, die auto’s worden specialer dan de One-77 (77 stuks) en Project Valkyrie (150 stuks). Sterker nog, die auto’s zijn zelfs zeldzamer dan de V8 Volante die van 1997 tot 2000 gebouwd werd (51 stuks). Niet omdat dat een gelimiteerd product was, niemand wilde hem hebben. Om een beeld te krijgen van het type auto dat Aston Martin kan bouwen voor puissant rijke klanten moet je denken aan de CC100 Speedster (afbeelding boven).

Een ander voorbeeld is de open uitvoering van de GT12 (afbeelding boven). De eerste is begrijpelijk, dat is een unieke auto. Maar 2 miljoen betalen om een open versie te maken is wel erg gortig. Mocht je met je camera naar Monaco togen om ze op de gevoelige plaat vast te leggen, moeten we je teleurstellen. Palmer geeft aan dat de kans klein is dat je er überhaupt iets van gaat zien of horen.