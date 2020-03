Audi RS 5 DTM is in het nieuw gestoken

En dit is er anders in vergelijking met het oude model.

Never change a winning team. Die slogan gaat een beetje op voor deze nieuwe Audi. Niet alleen is de RS 5 DTM de winnende auto van het afgelopen DTM-kampioenschap. De vernieuwde RS 5 DTM is op een paar punten anders in vergelijking met de oude auto.

Audi Design heeft voor de zes deelnemende RS 5 DTM’s een nieuwe livery verzonnen. Het eerste ontwerp voor de auto van René Rast (D) werd afgelopen weekend bekendgemaakt. Nu is het uiterlijk van de overige vijf auto’s uit de doeken gedaan. Het gaat hier om de auto’s van Loïc Duval (F), Robin Frijns (NL), Jamie Green (GB), Nico Müller (CH) en Mike Rockenfeller (D).

De DTM verwelkomt een aantal nieuwe sponsoren voor het nieuwe kampioenschap. René Rast krijgt bijvoorbeeld ondersteuning van Möbel. Dit is één van de grootste meubelfabrikanten in Duitsland. Andere nieuwe sponsoren van de DTM voor dit jaar zijn TWIN BUSCH, BMC Air Filter en Riedel Communications.

De auto van Mike Rockenfeller is uitgevoerd in het blauw en geel. De kleuren van TWIN BUSCH. De auto van Loïc Duval is rood en grijs, de kleuren van BMC Air Filter. Jamie Green heeft een zwart-grijze RS 5 DTM. De auto’s van Nico Müller en de Nederlander Robin Frijns zijn uitgevoerd in de kleuren van Castrol EDGE en ARAL ultimate. Dat betekent groen, wit en blauw.

De RS 5 Coupé neemt al sinds 2013 deel aan de DTM. De techniek is grotendeels gelijk gebleven in vergelijking met verleden jaar. Wel is het zo dat de TFSI viercilinder turbomotor ongeveer vijf procent minder vermogen in vergelijking met vorig jaar.

DTM 2020

Wel is er nu de Push-to-Pass-functie, waardoor de auto voor een korte periode een vermogen van zo’n 640 pk kan leveren. Dit is geïntroduceerd om inhaalacties spectaculairder te maken.

Het nieuwe DTM seizoen begint in het weekend van 24 april op Zolder in België. Onder voorbehoud uiteraard. Met het coronavirus weet je het maar nooit.