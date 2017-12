Aston Martin maakt zich op voor verkoop

Wat is daar allemaal gaande?

Eerder dit jaar rapporteerden we al over een mogelijke beursgang van Aston Martin. Persbureau Reuters meldt vanochtend echter dat de huidige eigenaren van het merk zakenbank Lazard in de arm hebben genomen om advies te geven over een mogelijke verkoop of beursgang van het Britse sportwagenmerk. Dit baseren ze op tips van verschillende anonieme bronnen.

Aston Martin valt momenteel onder het zeggenschap van Investindustrial (private equity fonds) en een groep investeerders uit Kuwait, die samen meer dan 90 procent van het bedrijf in hun bezit hebben. De eigenaren hebben nog niet besloten welke weg ze precies in willen slaan, maar zouden uit zijn op een stevige payday door het beoogde succes van het merk, dat recentelijk de nieuwe Vantage introduceerde.

Volgens een van de bronnen zou het merk momenteel tussen de 2 en 3 miljard Britse ponden waard zijn. De waardestijging van het bedrijf is gebaseerd op de toenemende verkopen waarmee Aston Martin de afgelopen jaren te maken kreeg. Door Lazard in de arm te nemen, wil de sportwagenfabrikant onderzoeken hoe ze het beste te werk kunnen gaan en de meest lucratieve deal voor het merk kunnen opzetten.

De meest haalbare optie voor het bedrijf lijkt vooralsnog een beursgang, die dan hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van 2018 doorgezet zal worden. Mocht dit daadwerkelijk doorgaan, dan volgen de Britten in de voetsporen van Ferrari, die eerder al naar de beurs gingen en daar behoorlijk van profiteerden.