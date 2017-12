Red Bull: “Torpedo was getalenteerder dan nieuwe coureurs”

Jongens, de schade is al aangericht.

Volgens Red Bull adviseur Helmut Marko, die verantwoordelijk is voor de rijdersduo’s in beide teams, beschikte Daniil Kvyat over veel meer natuurlijk talent dan de huidige line-up, bestaande uit Brendon Hartley en Pierre Gasly. Het probleem van de Rus was echter geen geheim; Daniil maakte, zeker tegen het einde, teveel fouten en reed te inconsistent wat uiteindelijk de doodsteek was voor zijn carrière bij Red Bull.

Marko zegt nu tegenover Autosport dat hij in eerste instantie een hoge pet op had van zijn pupil. Op zijn weg richting de Formule 1 liet Daniil regelmatig blijken dat hij over een indruwekkende racecraft beschikte. Marko zegt zelfs dat hij, ten tijde van Kvyat’s periode in de GP3, niet eens met de competitie te vergelijken was.

“It’s sad, because I remember GP3 in Monza and Spa where he completely outperformed the competition. At Toro Rosso there was also one race where he started from behind and made his way through the field [2014 Italian GP]. He was attacking [Kimi] Raikkonen when his brakes failed. He had some sensational races.”

Zonde, maar wel terecht, aldus Marko.

“We tried many things, but his speed just wouldn’t come back. Unfortunately we have no idea what happened. There were also too many accidents at the start of a race, and he didn’t react too well to it either. He retreated into his shell and didn’t want anybody to tell him what to do.”

Kijk, zo kennen we hem weer.

De opmerkingen komen overigens wel op een handig moment, zeker nu Kvyat nog in de running is voor een potentieel zitje bij Williams. De Rus heeft, net als landgenoot Sergey Sirotkin, heel wat sponsorgeld en kan voor de Britse equipe mogelijk zorgen voor wat vuurwerk—wat dat dan ook zou mogen betekenen. Zijn kansen worden overigens versterkt door het feit dat een aardig deel van de paddock nog altijd overtuigd schijnt te zijn van de kwaliteiten van de Rus.