Aston Martin met een zwaar hangende kont

Wel goed voor de bagageruimte.

De Aston Martin Lagonda All-Terrain Concept heeft een kont waar Kim Kardashian nog een puntje aan kan zuigen. In Genève staan de Britten met deze elektrische SUV en is onderdeel van een reeks concepts die Aston Martin in Zwitserland laat zien aan pers en publiek.

De Lagonda All-Terrain Concept zal gericht zijn op mensen die genieten van het luxe leven, maar op eigen wijze ‘een steentje willen bijdragen’ aan het milieu. In plaats van een Bentayga met een smerige V8 of W12, kan er ook voor deze Lagonda All-Terrain worden gekozen.

Zover is het nog lang niet. De gepresenteerde auto is zeer futuristisch en alles behalve productierijp. Aston Martin laat wel zien wat we in de toekomst van het merk mogen gaan verwachten. Naast volbloed sportauto’s en fraaie GT’s, zal het merk ook luxe elektrische auto’s zoals deze SUV gaan aanbieden. Ondanks zijn huidige staat is het de bedoeling dat deze auto over drie jaar klaar is voor productie.