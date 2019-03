Lagonda komt terug en dit is de All-Terrain Concept

Aston Martin presenteert vandaag met trots de Lagonda All-Terrain Concept en men maakt zich klaar om als automerk een nieuw gamma van luxueuze voertuigen (aangedreven door zero emission-aandrijftechnologieën) te verkopen.

Lagonda is het submerk van Aston Martin en deze All-Terrain Concept is gebouwd rond bijna-toekomstige technologieën zoals een geavanceerde elektrische aandrijflijn. Wellicht nog belangrijker, de auto is stijlvol en zeer luxueus. Vorig jaar zagen we de Lagonda Vision Concept (livepics) op de Autosalon van Genève, die was puur gericht op het reizen over de weg. Deze nieuwe conceptcar moet de horizon van Lagonda verbreden. Het zou volgens de makers appelleren aan een pionierende geest…

We zien echter ook vooral gelijkenissen tussen beide conceptcars, vooral qua design. Het externe ontwerp van de Vision Concept vond zijn inspiratie bij Concorde, maar de Lagonda All-Terrain Concept zou echter een deel van de oorspronkelijke ontwerptaal overgenomen hebben uit de wereld van het superjacht. Zo zou de achterkant een ontspannen elegantie uitademen…

Enfin, wat mij betreft is het geslaagd en is deze SUV een welkome afwisseling. De huidige (Britse) concurrenten, zoals de Bentley Bentayga en Rolls Royce Cullinan, zijn in mijn ogen minder uniek en enigszins saai. En nog belangrijker in de huidige markt: ze zijn niet elektrisch.

De productie van Lagonda is gepland om in 2022 te starten in een nieuwe state-of-the-art fabriek in Wales (St Athan). Lagonda wil het eerste zero-emission luxemerk ter wereld zijn.