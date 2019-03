Brabus 800 Widestar is om bang van te worden

Een gezicht als deze wil je 's avonds niet in een donkere steeg tegenkomen.

Op Mansory na zijn er weinig tuners die zijn auto’s systematisch zoveel dikker maken als Brabus. Het in Bottrop gevestigde bedrijf was ook in Genève aanwezig om daar zijn nieuwste creaties uit te lichten en trok zowaar bezoekers uit alle windstreken. Terwijl we diepe stemmen hoorden van rijke zakenlieden uit oligarchise landen, schoten we foto’s van de 800 Widestar.

Brabus heeft zich sinds de onthulling van de nieuwe G-Klasse druk beziggehouden met het aanpassen van de Geländewagen. Waar het onderaan de ladder begon met de G500 heeft het zich inmiddels opgewerkt naar de krachtigste versie van de rauwe SUV: de G63. Brabus probeerde het eerst met een 700 pk sterke uitvoering, maar ondertussen is ook deze variant overtroffen.

De 800 Widestar is momenteel de meest extreme G-Klasse die je bij Brabus kunt kopen. De auto beschikt zoals zijn naam doet vermoeden over 800 pk en 1.000 Nm en daarmee trekt hij in 4,1 seconden naar de 100 km/u. De prestatiecijfers spreken zodoende voor zich, en hetzelfde geldt voor zijn looks. Met zijn 23″ lichtmetalen velgen, motorkap met enorme luchthapper, bijzondere spoilerconstructie op het dak en een interieur tot de nok gevuld met leer is het een indrukwekkende verschijning. We begrijpen dat de mensen met een statuscomplex hierin gezien willen worden. Dat kan namelijk niet anders.