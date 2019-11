Aston Martin onthult prijs en interieur van DBX

Stukje bij beetje komen we dichterbij de daadwerkelijke onthulling van de eerste SUV van Aston Martin.

Nog even en dan is het zover. Over een paar weken trekt Aston Martin het doek van de DBX. Normaal gesproken praat je bij een onthulling over de auto en pas na een paar weken communiceert de automaker de prijs. Bij Aston Martin doen ze het andersom. Terwijl de onthulling nog even op zich laat wachten is er al wel een prijs bekendgemaakt.

Wat de DBX hier in Nederland gaat kosten is vooralsnog onbekend. Wel weten we de prijzen voor elders in de wereld. In thuisland Engeland is de DBX er vanaf £158.000. In Duitsland scoor je de SUV voor 193.500 euro, in Japan voor JPY 22.995.000 en in de Verenigde Staten mag je 189.900 dollar neerleggen. Verwacht in Nederland, mede dankzij CO2-tax, een prijs die minimaal op 250.000 euro kom te liggen. Nederland is dan ook totaal niet belangrijk voor Aston Martin. De Britten willen juist buiten Europa gaan scoren met de DBX. De onthulling is dan ook niet in Gaydon, maar in Beijing, China.

Omdat enkel de prijs wegven wat magertjes is, heeft Aston Martin alvast een deel van het interieur gepresenteerd. Hier geen verrassingen. Het lijkt een zee aan lederen materialen te worden. De voorste inzittenden krijgen een ruime zetel, terwijl de achterpassagiers een bank moeten delen.

Een klacht met sportieve SUV’s is dat ze zitpositie niet altijd even fijn is. Aston Martin heeft hier naar eigen zeggen zes maanden op gefocust om de ideale zitpositie te bereiken. Volgens de Britten zit je in de DBX subliem, met een uitstekend zicht rondom je en een goed uitzicht op de motorkap voor je. Wel zo fijn met parkeren als je weet waar de auto eindigt.

Over exact twee weken weten we wat de DBX voor auto gaat zijn. Dan is de onthulling van de eerste SUV van Aston Martin.