Parkeren bij deze ziekenhuizen kost een vermogen

Je komt er hoogstwaarschijnlijk niet voor je lol. En dan mag je nog flink lappen ook.

Een bezoek aan een ziekenhuis kan tal van redenen hebben. Of het nu om een verdrietige reden of een blijde reden gaat: bij de parkeerautomaat je parkeerkaart invoeren heeft bij nog niemand een glimlach op het gezicht gebracht.

Uit onderzoek van het AD blijkt dat parkeren bij ziekenhuizen een zeer dure aangelegenheid kan zijn. De kosten verschillen per ziekenhuis: het is maar net waar je moet zijn. Moet je veel in het ziekenhuis zijn dan heb je aan het OLVG in Amsterdam-Oost een grote kostenpost. Een hele dag parkeren kost hier maar liefst 48 euro. Het dagtarief op P1 Kort Parkeren op Schiphol is nog goedkoper.

De krant onderzocht de parkeerkosten van 93 ziekenhuislocaties en 9 poliklinieken in Nederland. De grote steden zijn het duurst. Naast OLVG zijn ook het OLVG-West en VUmc met 30 euro parkeren voor een hele dag aan de dure kant. Het Erasmus MC in Rotterdam is met 25 euro iets goedkoper, maar ook dit is veel geld.

Van deze onderzochte ziekenhuislocaties in Nederland komt het gemiddelde dagtarief op 8,93 euro. De genoemde voorbeelden zijn wat dat betreft dan ook uitschieters. Er zijn ook locaties waar je gratis kunt parkeren. Het gaat hier om 17 ziekenhuizen. Onder andere het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn, het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland en het St. Anna Ziekenhuis in Eindhoven brengen geen parkeerkosten in rekening.

De ziekenhuizen in grote steden zijn van mening dat de dure parkeerkosten gerechtvaardigd zijn. Men stelt onder meer dat een goedkoper parkeertarief dagjesmensen voor een stad kan aantrekken die de auto parkeren op het terrein van het ziekenhuis. Patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis moeten zijn de dupe hiervan. Tegenover de krant lieten sommigen weten jaarlijks meer dan 1.000 euro aan parkeer- en rijkosten kwijt te zijn.

Fotocredit: @jerone via Autojunk