BMW onthult M2 CS Racing

Na de M2 CS is nu zijn racebroer aan de beurt.

Wanneer je serieuze ambities naar de racebaan wil brengen heeft BMW nu de nieuwe M2 CS Racing voor je. Het nieuwste speeltje van BMW M Motorsport. De Duitsers stellen dat dit nieuwe model het kleinere broertje is van de M4 GT4 en de opvolger van de M235i Racing en de M240i Racing.

In vergelijking met de straatversie is de M2 CS Racing behoorlijk geknepen om aan Balance of Performance (BoP) van de Permit B classificatie te voldoen. De raceauto levert 365 pk en 550 Nm koppel uit de S55 BMW M TwinPower Turbo motor. Het blok is gekoppeld aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling. Er komt ook een Clubsport-versie, deze heeft wel de volle 450 pk.

Net als de M4 GT4, is het motormanagement met de M2 CS Racing af te stellen via voorgeprogrammeerde software. Zo kun je de BoP afstellen op bepaalde raceklassen waar je met de M2 CS Racing aan mee wil doen. Verder komt deze racer met een mechanische sper met separate koeling.

BMW levert de BMW M2 CS Racing halverwege 2020. De Clubsport volgt later. De auto kun je onder meer in actie gaan zien tijdens de VLN Endurance Championship Nürburgring en de TC America.