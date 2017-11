Honda: 15 minuten snelladen en weer gaan

De ontwikkelingen gaan hard en dat is maar goed ook.

Het is voor veel mensen nog een belemmering om over te stappen op elektrisch rijden. Eén van de redenen waarom men blijft vasthouden aan de conventionele auto is vanwege het tijdrovende opladen van de auto. Thuis of op het werk zijn er geen problemen, maar tijdens een lange trip heb je geen zin om telkens tientallen minuten te wachten bij een oplaadpunt langs de snelweg.

Honda werkt aan snellaadtechnologie dat zal worden uitgerold op elektrische auto’s van het merk in 2022, meldt Nikkei Asian Review. Volgens de krant brengt Honda enkele elektrische auto’s op de markt die 240 kilometer kunnen rijden na een laadsessie van slechts 15 minuten. Oké, het zijn geen drie minuten zoals bij de pomp en het bereik is ook niet geweldig, maar het begin is er.

Om dit te realiseren gaat Honda niet langer gebruik maken van Panasonic-accu’s. In plaats daarvan wil de Japanse autobouwer een nieuwe type batterij gaan ontwikkelen. Er zou nog een partner moeten worden gekozen om het idee in uitvoering te brengen.