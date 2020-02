Aston Martin parkeert Hypercar in koelkast

Aston Martin doet het even rustig aan met de Hypercar. Het is nog niet ‘uit’, maar Aston Martin en Valkyrie zijn ‘on a break’.

Ondanks dat Aston Martin een piepklein automerkje is, is de naam en het imago enorm. James Bond, klassiekers, briljante GT’s, Le Mans racers: ondanks zeer bescheiden verkoopaantallen is het een zeer populair en bekend merk.

Even over alles nadenken

Het Britse merk zou alleen maar bekender worden. Naast diverse straatauto’s, GT-Racers en sponsorvermelding op de Red Bulls, was Aston Martin bezig met een serie hypercars. Een daarvan, de Valkyrie, is nu ‘on hold’ gezet. Dat betekent nog geen afstel, maar de ontwikkeling staat nu wel eventjes stil. Het is dat moment dat het niet lekker loopt in de relatief en je vriend(in) zegt “dat ze even over alles moet nadenken”.

On hold

Dan weet je eigenlijk al hoe laat het is: je bent binnenkort vrijgezel. In dit geval lijkt dat er ook op. Aston Martin heeft bevestigt dat alle ontwikkelingen omtrent de Valkyrie WEC Hypercar klasse stil komen te staan. Volgens Aston Martin komt dat doordat de ACO (Automobile Club de l’Ouest, die de 24 uur Le Mans organiseren) en de IMSA (International Motor Sport Association) de Hypercar-klasse met de LMDh-prototype klasse willen samenvoegen.

Geen Le Mans deelname Valkyrie

De beslissing zorgt ervoor dat de Valkyrie Hypercar zijn debuut niet gaat maken in Augustus van dit jaar. Aston Martin moet er nu over na gaan denken of ze daadwerkelijk verder willen gaan met dit project. De reden is natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Volgens jaar keer Aston Martin terug als fabrieksteam in de Formule 1. Lawrence Stroll heeft de boel gekocht en zal Racing Point volgend jaar omtoveren tot Aston Martin F1.

Straatversies

Dat er niet met de Valkyrie geracet gaat worden, wil niet zeggen dat de straatversie (afbeelding boven) niet verkocht gaat worden. Integendeel, die komt er namelijk gewoon wél. De eerste exemplaren zullen in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. Ook de Valkyrie in AMR Pro-specificatie (afbeelding onder) komt eraan. Die worden in 2021 aan klanten geleverd. De Valkyrie is samenwerkingsproject tussen Aston Martin, AF Racing en Red Bull Advanced Technologies.

De Le Mans deelname met de Valkyrie is niet het eerste project dat uitgesteld wordt sinds de komst van Lawrence Stroll. De herintroductie van Lagonda als apart merk is met drie jaar vertraagd.