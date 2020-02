Primeur: de prijzen van de BMW M340d!

Als eerste kunnen wij u exclusief mede delen wat een BMW M340d gaat kosten!

Dat de BMW M340d eraan zat te komen, wisten we. Al meerdere malen konden wij met jullie diverse details delen. Toch is het altijd wel fijn om te weten dat een model in het Nederlandse modelportfolio wordt opgenomen. Zeker met zo’n aparte uitvoering is het niet altijd vanzelfsprekend dat je ‘m ook in Nederland kunt bestellen.

Gelukkig hadden we vanochtend de bevestiging. De M340d komt naar Nederland en wel heel snel, volgende maand kun je de BMW M340d al bestellen. Maar wat moet je er nu eigenlijk voor neerleggen? Die prijzen zijn nog niet bekend. Echter, een man in een zeer modieuze regenjas (met bijpassende hoed) kwam langs het kantoor van de Autoblog redactie. Daardoor hebben wij exclusief voor jullie: de prijzen voor de BMW M340d!

Prijs BMW M430dA xDrive Sedan

De M340dA xDrive (G20) is er vanaf 83.134 euro. Dit kun je uitbreiden met het Executive Edition pakket (995 euro) en het High Executive pakket (2.495 euro). Een beetje ‘no-brainers’, want dan krijg je namelijk een hele hoop uitrusting die je eigenlijk wel wil op zo’n auto, zoals alarm (klasse 3), groot navigatiesysteem, LED-koplampen, verwarmbare voorstoelen, cruise control, BMW Connected package en parkeersensoren rondom.

Prijs BMW M340dA xDrive Touring

Maar de versie die je eigenlijk wil is de M340dA xDrive Touring (G21). Op één of andere manier is zo’n snelle diesel-station de ultieme combinatie tussen aansprekende prestaties, actieradius, korte ‘laad’-tijd, verbruik en prijs. De stationwagon-variant van de M340d kost 85.551 euro. Ook hier zijn de Executive Edition en het High Executive pakket leverbaar.

Audi S4 & S4 Avant

Dan gaan we even kijken naar de concurrentie. Het segment van D-segment auto’s met zescilinder diesels is inmiddels uitgestorven. Alleen Audi en BMW doen het nog, bij alle andere merken is een tweeliter viercilinder het absolute maximum. De meest directe concurrent is natuurlijk de Audi S4. Deze auto is vorig jaar gelanceerd. Van de zomer heeft jullie @Wouter zijn bevindingen gedaan in de S4 TDI rijtest.

Op papier zijn deze twee zeer aan elkaar gewaagd. Ook de S4 is namelijk van een beresterke biturbo zescilinder diesel met vierwielaandrijving. Qua prijs scheelt het echter behoorlijk. De S4 Limousine er vanaf 97.010 euro, de Audi S4 Avant moet minimaal 99.020 euro kosten. Beide prijzen zijn zogenaamde ‘fiscale prijzen’. Dus 15 mille duurder dan de BMW. Nu kan het ook aan de uitrusting liggen, want cruise control is bijvoorbeeld niet standaard op de BMW. Als er meer details bekend zijn zullen we beide modellen uitgebreid met elkaar vergelijken. Weet je meteen welke je over 5 jaar uit Duitsland moet importeren.