Dit gaat Aston Martin in deze nieuwe fabriek bouwen

De nieuwe fabriek is de basis van de toekomst van de Britse autofabrikant.

Aston Martin werkt hard aan de nieuwe productiefaciliteit ‘St Athan’ in Wales. Eenmaal opererende, is de fabriek een belangrijk onderdeel van wat we de komende jaren van het automerk mogen gaan verwachten. Aston Martin heeft vandaag namelijk bekendgemaakt dat hier de basis ligt voor elektrificatie. Toekomstige elektrische modellen van het merk zullen in deze fabriek van de band rollen.

De eerste elektrische auto die het productieproces in Wales mag ervaren is de Rapide E. Deze modelnaam was al bekend als werknaam, maar Aston Martin laat nu officieel weten dat de uiteindelijke productieversie ook zo gaat heten. Volgend jaar moet de productie van de Rapide E werkelijkheid worden.

Lagonda

Het is tegenwoordig hip om een label te lanceren binnen je eigen merk. Mercedes doet dit met EQ en Audi heeft de e-tron benaming. Aston Martin gaat iets vergelijkbaars doen. De Britten zullen elektrische auto’s onder het label Lagonda op de markt gaan brengen. De eerste elektrische auto van Lagonda ziet in 2021 het licht. Auto’s onder dit label zijn niet zozeer gericht op performance, maar op comfort en luxe. De elektrische auto’s onder het Lagonda label gaan bijvoorbeeld concurreren met toekomstige elektrische auto’s van Rolls-Royce.

Aston Martin sees itself as a future leader in the development of zero emission technologies, and I am delighted that St Athan will be our ‘Home of Electrification’ for both the Aston Martin and Lagonda brands. – Dr Andy Palmer, Aston Martin President

Het zijn niet enkel elektrische auto’s die in in St Athan geproduceerd gaan worden. Er gaan ook hybrides gebouwd worden. De bedoeling is dat tegen 2020 elke in Wales geproduceerde auto een hybride of een volledige elektrische auto is. En wat te denken van de DBX, de eerste SUV van het merk rolt tevens in Wales van de band.

Er zullen 750 mensen werkzaam zijn in de fabriek in Wales. Voorheen was St Athan een vliegbasis van de Royal Air Force (RAF), maar door Aston Martin compleet omgebouwd tot productiefaciliteit. De bouw bevindt zich nu in de derde en laatste fase, wat betekent dat de fabriek bijna klaar is om in gebruik te worden genomen.