Aston Martin schrijft weer in het rood

Wel zo vertrouwd voor een Brits sportwagenmerk.

Aston Martin is een van de coolste automerken aller tijden. Dat hoeft geen betoog, eigenlijk. Dankzij Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig zijn veel modellen voor eeuwig cool. Wat een paar stunts met drie grappen wel niet kunnen doen voor een merk.

Daarnaast is Aston Martin lekker aan de weg aan het timmeren met een serie hypercars. Ook is het merk verbonden aan de racestal van Red Bull. Tevens is het merk actief in behoorlijk veel raceklasses (waaronder het DTM) én zijn ze bezig met het ontwikkelen van een crossover. Je zou bijna vergeten dat ze voornamelijk straatauto’s bouwen.

Dankzij alle benodigde investeringen zijn de halfjaarcijfers niet al te denderend. In de eerste zes maanden werd er een verlies geleden van 78,8 miljoen pond. Vorig jaar kon Aston Martin nog een winst van 20.7 miljoen pond noteren.

Naar aanleiding van het verlies worden alle verwachtingen bijgesteld. Zo dacht Aston Martin voorheen dat er zo’n 7.300 auto’s gebouwd en verkocht gingen worden voor dit jaar. Dat is bijgesteld naar 6.500 exemplaren. Overigens komen dit soort grote verschillen vaker voor bij kleine fabrikanten. Investeren in een nieuwe modellijn is prijzig, maar met de SUV erbij zal Aston Martin vast wat meer aantallen kunnen gaan maken.