Maak een 320 pk sterke ‘Ringtool van je boodschappenwagen

En meer dan 250 km/u op de Autobahn!

We moeten even wachten op de aanwas van hete hatchbacks in het B-segment. De meest spectaculaire is natuurlijk de Ford Fiesta ST en als je iets meer een volwassenere auto zoekt is er de Polo GTI. Het is even wachten totdat er snelle varianten komen van auto’s als de Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa en Seat Ibiza.

Ondanks dat de Polo GTI iets braver is, is het nog steeds een gave optie. In standaardvorm is het al een heel aardige auto, maar het is ook een geweldig canvas om zelf mee aan de slag te gaan. Nu kun je overal wel terecht voor chiptuning, maar wat als je even extremer te werk wil gaan? Dan kun je je Polo GTI langs brengen bij Siemoneit Racing.

Zij hebben een Polo GTI bij de kladden gepakt en zijn iets rigoreuzer te werk gegaan. De 2.0 TSI is voorzien van een grotere turbo, grote intercooler, lucht inductiekit en nieuw uitlaatsysteem. De DSG wordt aangepast om het extra vermogen aan te kunnen. Het resultaat is 320 pk en 430 Nm! De kosten van de motorische tuning bedragen 8.999 euro.

Maar Siemonet Racing gaat nog veel verder. Niet zozeer qua vermogen, want dat zit wel snor. Nee, de rest van de Polo wordt grondig herzien. Zo monteert Siemonet Racing een compleet KW Clubsport onderstel. In het interieur treffen we Recaro kuipen met Sabelt-gordels. De achterbank wordt verwijderd en dankzij de beschikbare ruimte komt er een rolkooi. Voor een lager onafgeveerd gewicht monteren ze 18″ ATS-velgen en voor meer grip krijg je Michelin Pilot Super Sport banden. Dit alles kost 11.630 euro.

Vink je alle opties aan, dan is de Polo GTI goed voor een 0-100 km/u sprint in 5,2 seconden. Een winst van 1,5 seconde. De topsnelheid bedraagt nu 256 km/u. Dat is 19 km/u sneller dan standaard. Het enige dat je mee moet nemen is een Polo GTI, die 30.071 euro kost.