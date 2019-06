Aston Martin “RB 003” krijgt officiële naam en motor

Meer informatie over de derde hypercar van de Britten.

Op het Autosalon van Genève trok Aston Martin de doeken van alweer zijn derde hypercar in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies. Destijds werd de auto o.a. door Christian Horner en Adrian Newey gepresenteerd als de AM RB 003. De werkelijke naam van de auto hield het merk nog even onder de pet. Vandaag brengt het daar verandering in: de 003 zal namelijk ‘Valhalla’ heten.

Met de naam Valhalla zet Aston Martin zijn traditie door van het gebruiken van modelnamen die beginnen met de letter ‘V’. Sinds de jaren vijftig dragen auto’s van het merk namen die op deze manier beginnen. Sowieso is er een lange lijn Aston Martins met zulke namen, ook iedere hypercar van het merk begint zo. De Valkyrie is het absolute vlaggenschip, daaronder vinden we de Valhalla. Onderaan de ladder moet het “volumemodel”, de productieversie van de Vanquish Vision Concept, komen te staan.

De Valhalla mag technisch gezien dan de minste van het stel zijn, tegenvallen doet hij absoluut niet. Net als de andere hypercars van Aston Martin neemt hij technologieën over uit de Formule 1, zoals zijn lichtgewicht constructie en aerodynamische lijnwerk.

Inmiddels is ook bekend dat de Valhalla wordt aangedreven door een nieuwe V6-benzinemotor met één of meerdere turbo’s en profiteert van hybride systemen. Prestatiecijfers zijn uiteraard nog niet bekend, maar het wordt gedacht dat de Valhalla tenminste met de nieuwe, 1.000 pk sterke Ferrari SF90 zal kunnen strijden. De Valhalla zal gebouwd worden in een oplage van 500 stuks.