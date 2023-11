Dit is de meest chique auto van vandaag

De meest chique auto van vandaag is een Urus S. Een auto die niet zo politiek correct als. Tja, is er iets dat tegenwoordig politiek incorrect is?

Deze week hebben we mogen stemmen, zoals wel vaker. In tegenstelling tot alle andere keen was er écht een verrassende uitslag. Dit leidde natuurlijk tot een hele hoop consternatie. Hoe kunnen zoveel mensen op de PVV stemmen? Wij Nederlanders gunnen iedereen zijn eigen mening, zolang die maar strookt met die van ons eigen. Als je een afwijkende mening hebt, ben je volgens andersdenkenden verkeerd geïnformeerd of begrijp je het niet. Het was in elk geval smullen om al die zure koppen op de NPO te zien stuntelen. Het is democratie waar je mee moet dealen.

Sowieso, voor autoliefhebbers kwam het niet als een verrassing. Op de dag dat de Audi TT uit productie gaat, wordt Nederlands bekendste Audi TT-bestuurder de winnaar bij de verkiezingen, dat kan gewoon geen toeval zijn.

Venatus S

De producten van Mansory kunnen ook vaak rekenen op hele bijzondere – vaak afkeurende – reacties. We kunnen niet snel genoeg zeggen hoezeer wij dit soort projecten afkeuren, nietwaar? En toch bestaat de tuner nog steeds. Sterker nog, ze doen het heel erg goed. Waar veel tuners tegenwoordig kopje onder gaan, is Mansory nog altijd onder ons. Het is dus wel populair, maar niemand durft het toe te geven omdat ze bang zijn publiekelijk geslacht te worden.

Excuses voor de veel te lange inleiding. We hebben namelijk ook nog een auto die we moeten behandelen. Het gaat om een heuse Mansory Venatus S. Er was al Venatus, dat is een extra dikke en snelle variant van de Lamborghini Urus. De Venatus S doet er logischerwijs een flinke schep bovenop. We gaan er ditmaal naar kijken wat het is, niet zozeer wat we ervan vinden.

De basis is de Lamborghini Urus S van het nieuwe modeljaar. Uiteraard is koolstofvezel het toverwoord. Denk aan de motorkap, het dak en de spoiler. Verder is er een bodykit die voor net iets meer présence zorgt. De voorzijde van de auto is net als het hoofd van Dion Graus: uit duizenden herkenbaar en een combinatie tussen aerodynamisch en flamboyant.

Meest chique auto heeft gewoon 900 pk!

De motor is uiteraard ook flink onderhanden genomen. De 4.0 V8 biturbomotor perst er nu 900 pk en 1.100 Nm uit. Daarmee blijf je de meeste neo-liberalen wel voor, want in 2,9 tellen zit je op de 100 (km/u, niet zetels) en de topsnelheid is 325 km/u. Wat de uitstoot is, is niet bekend, maar dat is tegenwoordig dus niet meer relevant. Tenslotte is er een nieuwe sportuitlaat, die meer aanwezig is dan Martin Bosma tijdens een commissievergadering. Sportuitlaten zijn vaak net als windjes: van een ander is het storend, maar als het bij jouw achterkant eruit komt, vind je het wel prettig.

Het interieur van de meest chique auto vandaag is ook flink onder handen genomen. Er is een sterrenhemel met glinsterende witte sterretjes en de vijf zetels zijn voorzien van mintgroen leer. Sterker nog, het hele interieur is groener dan het partijprogramma van Ons Geert.

Dus mocht je er eentje willen, dan moet je haasten naar de dichtsbijzijnde Mansory-dealer. Ze gaan er namelijk maar 9 exemplaren van de Venatus S bouwen. Kijk er niet gek van op als je later specifieke delen van deze Venatus S tegenkomt in de Mansory-folder. Die kans is groter dan dat Sander Schimmelpennick terugkeert op Twitter.