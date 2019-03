Aston Martin Vantage sneller maken is kinderspel

Voor als je echt een hekel aan je achterbanden hebt.

De vorige Aston Martin V8 Vantage was geen eenvoudige auto om te tunen. Met zijn atmosferische achtcilinder moeten er dure hardware upgrades aan te pas komen om de prestaties enigszins op te schroeven. Hoe anders is dat bij de recente Vantage, met een geblazen 4.0 V8 van Mercedes-AMG.

Dankzij de twin-turbo’s is het kinderspel om het blok van meer power te voorzien. De Duitse tuner Wheelsandmore heeft dan ook diverse aanbiedingen voor de Vantage, met een Stage 3 pakket als extreemste tot nu toe. Met deze tuning gaat de V8 van 510 pk en 685 Nm koppel naar een grandioze 680 pk en 820 Nm koppel. Daarmee komt de Vantage qua vermogen in de buurt van zijn grote broer, de DBS Superleggera met een twin-turbo V12.

Wheelsandmore heeft dit voor elkaar gekregen door niet alleen met de ECU te spelen, maar door grotere turbo’s en een nieuw uitlaatsysteem te installeren. Het sprintje naar de honderd doet de aangepaste Vantage in 3,3 seconden mits de omstandigheden het toelaten. De topsnelheid ligt op 330 km/u.

Overigens stijgt het vermogen met een Stage 1 tuning naar 590 pk en een Stage 2 is goed voor 626 pk, mocht niveau drie too much voor je zijn. De tuner doet zijn naam eer aan door de Vantage tevens van nieuwe schoenen te voorzien.