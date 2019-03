Lamborghini denkt aan tweede SUV, Rambo-style

Een waardige opvolger van de LM002?

Sinds de komst van de Urus maakt men geregeld de vergelijking met de LM002. Dat was immers Lamborghini’s eerste offroad 4×4 monster. Een vergelijking die slaat als een lul op een drumstel, want de Urus is een handtasje naast de brute LM002.

Van een echte opvolger kun je niet spreken. Sinds de komst van de Urus heeft Lamborghini wel wat losgemaakt. Juist omdat de LM002 er zo vaak door fans en journalisten bij gepakt wordt heeft de auto weer wat aandacht gekregen. Zoveel aandacht dat Lamborghini overweegt een waardige opvolger van de 4×4 te maken. Dat zegt Lamborghini CEO Stefano Domenicali in een interview met MotorTrend.

De auto zou de vierde of wellicht vijfde Lambo in de line-up moeten worden. De CEO laat weten dat klanten geregeld vragen of ze een LM002 kunnen kopen. De baas moet zijn klanten dan altijd teleurstellen, met slechts 347 geproduceerde exemplaren is de LM002 een eenhoorn.

Details over een eventuele opvolger geeft Domenicali niet. Gezien het feit dat Lamborghini onder de Volkswagen Groep valt kunnen de Italianen een paar kanten op. Of er komt een LM002 op het platform waar de Urus ook op staat, of het gaat bijvoorbeeld om een elektrische auto die ze dan dopen tot ‘de opvolger’.

In een ideale wereld kondigt Lamborghini een nieuwe LM002 aan met de V12 van een Aventador. Vervolgens moet er een campagne komen waar Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone en Jean Claude van Damme de auto gaan aanprijzen. Een fantastisch idee, al zeg ik het zelf.