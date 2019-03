Porsche is niet geïnteresseerd in een herhaling van het 911 R-fiasco.

Het project Porsche 911 R liep een beetje uit de hand. Het was de bedoeling om een hommage te maken aan de originele ’67 Porsche 911 R. Dat deed het merk uit Zuffenhausen door de meest puristische Elfer te bouwen, volgens de toenmalige standaard. De vers onthulde Porsche 911 GT3 RS (toen nog de 991.1) was al een stap in de goede richting, met de meest uitgeboorde versie van de zespitter-boxer die zo’n 500 pk heeft. Door het heftige spoilerwerk, de rolkooi en de steengoede PDK-bak is het een dikke circuitracer, maar geen puristische auto. Daarvoor moet hij al het circuitspul inleveren en moet je zelf kunnen roeren. Dan kom je dus precies uit op wat de 911 R is.

Toen ging het mis. Al voor de introductie van de über-911 (rijtest) besloot Porsche om er een beperkte oplage van te maken. Bij Porsche koop je dan dus van tevoren een ‘wildcard’ voor de auto, waarna je kunt besluiten om er eentje te laten bouwen. Slechts 991 exemplaren rolden van de band, maar voor Porsche was het een fiasco. De aanschafprijs voor de relatief eenvoudige 911 lag rond een zeer bescheiden 150.000 euro, maar het ding werd al direct gewild. Zo gewild dat de prijzen direct door het plafond gingen. Zoals het dan gaat bij bijzondere auto’s moet je ze hoog en droog bewaren en vooral niet ermee rijden. Dat is goed voor de restwaarde, maar nogal in strijd met ‘de ultieme rijdersauto’. Porsche heeft de gelukkige kopers geselecteerd omdat ze graag met de auto willen sturen. Niet wie er na een paar maanden het meeste geld aan overhoudt.

Nou is de markt al een klein beetje zijn ding aan het doen, want bij de 911 R’s van heden ten dage is de bubbel doorgeprikt. Ook deels door Porsche zelf, die op basis van de betere 991.2 een net zo puristisch model in de markt heeft gezet. Je kunt momenteel nog steeds een 911 GT3 Touring Package bemachtigen, of als je het nóg subtieler wilt kun je aankloppen voor een 911 Carrera T. Die auto’s zijn een goede uitkomst, maar dan nog is het een hele soap. Had niet gehoeven.

Porsche wil echter verder gaan dan dit. De CEO van het merk, Oliver Blume, wil niet alleen maar puristische auto’s bouwen als bestrijding tegen de 911 R-bubbel. Tegen AutoCar zegt de CEO dat ze de beschikbaarheid willen beperken tot lease. De bijzondere modellen worden dan dus niet van jou, maar jij betaalt aan Porsche in ruil voor gebruik van het product. Zo weet je zeker dat mensen de auto niet kopen om het geld, maar dat je ze meekrijgt omdat je lekker wilt hoeken. Blume bevestigt nogmaals dat ze deze maatregelen nemen om het ‘auto-flippen’ tegen te gaan.

Our interest is to sell cars for drivers, not dealers. We put so much love into them, with the goal of people driving them not to put them in a garage.

Porsche heeft dus schoon genoeg van het omstreden gedoe met bijzondere auto’s. Kijk maar naar Ford, die een regeling heeft bedacht voor de nieuwe GT, hun ‘niet-verkopen’ regel levert ook alleen maar gezeik op. Autofabrikanten zijn er klaar mee, bij Porsche is de kans aanzienlijk dat je hun bijzondere modellen via een leasecontract moet binnenhalen. Zodat de essentie van het product beter doordringt bij de kopers. Eh, leasers.