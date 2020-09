Opel Movano gaat Peugeot e-Boxer achterna - Autoblog.nl

Het mag geen verrassing heten dat de Opel Movano het trucje van de Peugeot e-Boxer herhaalt.

Nu Opel onder de tak van PSA valt zijn de aandrijflijnen van de modellen makkelijk te voorspellen. Zo’n beetje alles wat we zien bij Peugeot en Citroën, ga je ook weer terugzien op een Opel. En daar is de Opel Movano bedrijfswagen geen uitzondering op.

De Duitse autobouwer maakt bekende alle lichte bedrijfswagens van het merk elektrisch te willen maken. Daar valt de Movano ook onder. De bestelbus zal, net als de Peugeot e-Boxer, een elektrische bedrijfswagen worden. De gewone versie met dieselmotor blijft gewoon beschikbaar. De elektrische varianten op de Opel bedrijfswagens worden een aanvulling op het gamma. De aankondiging deed de CEO van Opel, Michael Lohscheller, tijdens de SHIFT Mobility Conference in Berlijn.

Het begint dit jaar met de Vivaro-e, die in oktober aan klanten geleverd zal worden. Begin 2021 komt er een elektrische Combo en later dus ook een elektrische Opel Movano. Over de aandrijflijn doet het merk nog geen uitspraken. De technologie laad zich raden. De e-Boxer kun je straks krijgen met een 37 kWh of met 70 kWh accupakket. Verwacht een vergelijkbaar recept voor de elektrische bedrijfswagen van Opel. Het is de bedoeling dat Opel, inclusief de personenauto’s van het merk, eind 2021 over 9 elektrische auto’s beschikt in het gamma.