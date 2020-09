Kijk, dit is het interieur van de Volkswagen ID.4 - Autoblog.nl

Wat een enorme verrassing, dat interieur van de volledig elektrische Volkswagen ID.4.

Voor zover je de sarcasme nog niet had begrepen. Nee, heel verrassend is het interieur van de Volkswagen ID.4. natuurlijk niet. Veel elementen van de Golf 8 en de ID.3 zien we terug aan de binnenkant van de elektrische SUV.

Het is lekker veel scherm en weinig knopjes. Voor je neus in de cockpit zit uiteraard een digitaal display. Ook in het midden is een scherm te vinden. Daaronder zitten noodzakelijke knopjes zoals bijvoorbeeld het knopje voor het gevarenlicht. Net als in de Golf 8 en de ID.3 staat het middenscherm in een licht gedraaide positie naar de bestuurder toe gericht. Zo kun je er makkelijk bij zonder je armen enorm uit te strekken. Ook levert het een prettigere kijkhoek op.

Volkswagen zegt een ruimtelijk gevoel te hebben willen creëeren met het interieur van de ID.4. Toegegeven: het ziet er strak uit en alle toeters en bellen lijken op een logische plek te zitten. Verder heeft de Duitse autofabrikant bekendgemaakt dat de elektrische auto 543 liter bagageruimte heeft. Dat is met de achterstoelen in een normale positie.

Geen dode dieren in Volkswagen ID.4 interieur

Verder benadrukt het merk dat er geen dieren zijn gesneuveld met de productie van de ID.4. Dat betekent dat de leren stoelen geen écht leer zijn. Zo’n 20 procent van het interieur bestaat uit gerecyclede PET flessen.

Stapje dichterbij de onthulling

Met het prijsgeven van het interieur zijn we een stapje dichterbij de onthulling van de Volkswagen ID.4. Eind deze maand trekt VW het doek van de elektrische auto. Dan krijgen we alles te weten over het model, inclusief info over uitvoeringen en wanneer de ID.4 op de markt komt.