Nieuwe 5 Serie nu ook te bestellen als PHEV (en dit kost ‘ie)

De nieuwe 5 Serie is er nu ook als 530e én als dikke 550e.

In mei konden we kennismaken met een gloednieuwe Fünfer. Deze werd geïntroduceerd als 5 Serie én als elektrische i5. We konden ook al meteen de prijzen melden, maar de keuze qua benzinemotoren was nog niet reuze. Je had de keuze uit één benzinevariant (de 520i) en één diesel (de 520d).

Wie een instapper te min vond moest dus nog even geduld hebben, maar nu is het zover: BMW voegt de 530e en 550e toe aan de prijslijsten. Dit zijn dus allebei plug-in hybrides.

De 530e beschikt over een twinturbo vierpitter, die samen met de elektromotor uitkomt op een systeemvermogen van 299 pk. Daarmee heb je 91 pk meer dan in de 520i. Het systeemkoppel bedraagt 450 Nm. Dankzij een 17,6 kWh accu kun je een flink stukje volledig elektrisch rijden (87 tot 102 km).

De 550e heeft helaas geen V8, daarvoor zul je moeten wachten op de M5. De 550e heeft een zes-in-lijn (ook leuk) en beschikt altijd over vierwielaandrijving. In deze versie heb je een systeemvermogen van 489 pk en een systeemkoppel van 700 Nm. De 550e knalt in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/u.

En wat kost dat dan? De BMW 530e heeft een vanafprijs van €70.272. Dat is maar zo’n 5 mille meer dan de instapper, dus het loont om even door te sparen. Voor zo’n dikke 550e betaal je €83.349.

Nu de prijs van de 530e bekend is kunnen we de 5 Serie eindelijk één op één vergelijken met de nieuwe E-klasse. Dat was eerst nog niet mogelijk, vanwege het beperkte motorenaanbod.

Lexus ES 300h (218 pk): €60.995

BMW 530e (299 pk): €70.272

Mercedes E 300 e (313 pk): €71.676

Audi A6 50 TFSI e quattro (299 pk): €72.030

Met een vanafprijs van 70 mille is de 5 Serie net iets goedkoper. Maakt dat uit? Waarschijnlijk niet, de klanten weten toch wel of ze een 5 Serie willen of een E-Klasse. Die €1.400 verschil gaat dan echt niet de doorslag geven. De Audi A6 is overigens de duurste van het stel, terwijl het wel de oudste is.