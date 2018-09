Aston Martin: wij willen dames in de top

Vrouwen en Aston Martin moet een vanzelfsprekende combinatie worden.

It’s a mans world. Zo zou je een groot deel van de autoindustrie kunnen bestempelen. Bij Aston Martin vinden ze dat het over een andere boeg moet worden gegooid. Minder grijze sokken en meer potente vrouwen, op topfuncties én in de showroom.

De directie van Aston Martin bestaat momenteel uit negen mannen. Met de beursgang voor ogen zou de Britse autofabrikant nog een aankondiging in petto hebben. Een vrouw die een topfunctie binnen de holding gaat bekleden, aldus bronnen die dichtbij de ontwikkelingen staan. De keuze om meer vrouwen op topniveau te hebben komt niet zozeer van Aston Martin. De kwestie speelt in het Verenigd Koninkrijk. De regering moedigt bedrijven aan om ervoor te zorgen dat 33 procent van hun bestuurders in 2020 een vrouw is.

Niet alleen de top moet uit meer vrouwen gaan bestaan. Het andere geslacht moet ook de weg naar de showroom gaan vinden. De toekomstige Aston Martin DBX moet de vrouwelijke aankopen een duw geven. Op dit moment zijn minder dan 10 procent van de Aston Martin-aankopen gedaan door een vrouw. De DBX gaat een praktische SUV worden en spreekt wat dat betreft dames meer aan dan een luidruchtige tweezitter met meer dan 500 pk. (via Bloomberg)