Ontslag Stoffel is schuld van oud-baas Verstappen

Dus het lag toch niet aan Vandoorne zelf?

Voor onze Zuiderburen was het een nare verrassing: Stoffel Vandoorne moet het veld ruimen bij McLaren. In plaats van de sympathieke Belg komt nu de jonge Lando Norris het tweede stoeltje van McLaren innemen, naast Carlos Sainz Jr.. Op zich is dat wel handig: een jonge Brit combineren met een ervaren Spanjaard, het werkte immers ook goed in 2007.

De tegenvallende resultaten van Vandoorne hebben Stoffel de das om gedaan. Althans, dat is een eenvoudige aanname. Als we kijken naar zijn resultaten, dan is het moeilijk de zaak in te schatten. Alle zeilen werden bijgezet voor Teamheerser Franco Alonso. Aan de andere kant: in de kwalificaties wist Stoffel geen enkele keer zijn teamgenoot te verslaan. Op drie races in het begin na (Australië, Bahrein en Azerbeidzjan) wist Vandoorne géén punten te halen. Zijn Mclaren is zeldzaam slecht, maar de laatste races rijdt hij bijna steevast achteraan.

Het waren echter niet enkel en alleen de deplorabele prestaties van de Belg. Zak Brown moest een vervelende beslissing nemen. Voor degenen die weleens eerste vrije trainingen hebben gezien dat jaar, zal het opgevallen zijn dat ze af en toe de naam van Lando Norris voorbij zagen komen. Er gingen aan het begin van dit jaar al geruchten dat Norris gelinkt zou worden aan Toro Rosso.

McLaren CEO Zak Brown zegt er het zijne van:

We wisten dat hij weggeplukt zou worden door een ander team. We waren uiteindelijk altijd op zo’n ‘halverwege de zomer’-moment. Dus voelden wij ons niet extra onder druk gezet. We waren ons er heel erg van bewust dat als hij niet bij ons zou tekenen, hij voor een ander team zou rijden.

Welk team dat is, wordt nu eens níet in het midden gelaten:

Ik neem aan dat het Toro Rosso zou zijn. Ik denk, op basis van de telefoontjes die ik heb gehad, dat er meer dan een team geïnteresseerd was in Lando.

Klare taal. Het was de oud werkgever van Verstappen die op Lando zat te jagen. Nu kiest de Amerikaan zijn woorden zorgvuldig, maar het is wel tekenend dat alleen de naam van Toro Rosso genoemd wordt. Normaliter is Toro Rosso de kraamkamer voor F1-talent, maar is het momenteel dungezaaid qua talenten. Op dit moment rijden Brendon Hartley en Pierre Gasly bij Toro Rosso. Volgend jaar maakt Gasly de opstap naar Red Bull. Wie er naast Hartley bij Toro Rosso komt is onduidelijk. In elk geval niet Lando Norris.