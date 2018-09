Zeldzame kans: Jaguar C-X75 uit James Bond-film te koop

De auto is door Jaguar Land Rover nooit in productie genomen. Toch er is nu een kans om er eentje in handen te krijgen.

Verplichte aanwinst voor je mancave, deze C-X75 van Jaguar. Oorspronkelijk bedoeld om 75 jaar Jaguar te vieren, maar de auto werd uiteindelijk het uithangbord van de James Bond-film Spectre. Één van de gebruikte stuntauto’s van Spectre wordt momenteel te koop aangeboden. De algehele afwerking is niet van een subliem niveau (want: stuntauto), maar op de foto’s is de supercar een knappe verschijning.

Er zijn diverse concepts van Jaguar gebouwd en dit exemplaar heeft een 5.0-liter V8 onder de kap. Het productieteam van Spectre kreeg vier stuntexemplaren van de C-X75 geleverd en deze zijn anders in vergelijking met het oorspronkelijke concept. Zo staat de stuntauto op een hufter-proof rally ophanging, is de supercar in samenwerking met Williams Advanced Engineering gebouwd en is het interieur praktisch gehouden en niet mooi afgewerkt. Als bewijs dat dit een ex-Bond auto is, heeft Jaguar een Spectre-plakkaat in het interieur laten verwerken.

De auto wordt aangeboden door Kaaimans International en heeft slechts 500 mijl op de teller staan. Wat de stuntauto moet gaan kosten is niet bekend.