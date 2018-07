Wordt dit de allereerste hovercraft-sportauto?

Als het aan een stel Russen ligt, zeer zeker wel.

Eind vorig jaar brachten we je het opmerkelijke nieuws dat een ‘autofabrikant’ een merkwaardig alternatief had verzonnen voor de vliegende auto, die nu enigszins aan populariteit wint. Het Russische Yagalet kwam met het idee de auto dichterbij de grond te houden, door er een soort hovercraft van te maken.

De auto werd in eerste instantie gepresenteerd als een gruwelijk simpele roadster die, ogenschijnlijk, op een set Porsche-velgen stond. Daarbij was de digitale schets niet eens afgemaakt, maar bestond meer dan de helft van de tekening uit potloodstrepen.

Nu Yagalet meer informatie over de auto bekend probeert te maken, zien we dat het bedrijf ineens een totaal andere auto voor ogen heeft. Er kan veel gebeuren in een half jaar, maar de hovercraft is plotseling verandert van een leasegrijze cabrio tot een flitsende, veel completer ogende auto. De vormen zijn stukken interessanter, daar ze ons doen denken aan klassieke Britse sportwagens. Yagalet wil niet kwijt of ze daardoor ook geïnspireerd waren.

Dat is overigens niet het enige waarover ze weinig vertellen, want meer informatie over de fijne details van de hovercraft geeft Yagalet ook niet kwijt. Het is vooralsnog niet bekend hoe het bedrijf van plan is de auto aan te drijven, zowel op de straat als in het water. Hoewel Yagalet voorstelt dat de auto gebruikt kan worden om files te vermijden, door simpelweg een waterweg te pakken, kan het niet zeggen hoe precies de techniek van het beestje dit aan gaat kunnen. Voorlopig moeten we het doen met de visuelen.

Naast de hovercraft-sportwagen is Yagalet letterlijk luchtkastelen aan het bouwen. Het bedrijf wil in de toekomst eveneens aan de slag met een vliegende SUV, een minivan en, jawel, een vliegend huis. Bouw eerst die auto maar eens, jongens.