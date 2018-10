Heeft de Scénic nog wel bestaansrecht?

Rare vraag, eigenlijk. Dit was namelijk jarenlang een verkoopknaller.

Het is voor iedereen een gegeven: de crossover gaat het straatbeeld compleet overnemen. Over niet al te lange tijd zal het grootste gedeelte van het wagenpark bestaan uit hogere, zwaardere en minder fraaie auto’s. Daar kunnen we heel veel van vinden, maar het is nu eenmaal een zojuist verzonnen, maar niet ondenkbare waarheid. Voor sommige merken is dat ideaal. Denk bijvoorbeeld en Land Rover en Jeep: die merken hebben enkel terreinwagen-achtige auto’s in hun modelgamma. Ook voor veel Aziatische merken maakt het niet zoveel uit: die hadden immers toch altijd al veel dan dit soort auto’s in de aanbieding.

Voor een merk als Renault is het wel lastiger. Dit merk heeft op dit moment 3 crossovers in het programma: de Captur (bah!), Kadjar (meh…) en de Koleos (who cares?). De Kadjar is eigenlijk een licht aangepaste Nissan Qashqai en de Koleas is stiekem een Nissan X-Trail. Ondanks de minimale inspanningen zijn het zeer populaire auto’s. Het zijn immers auto’s voor zeer avontuurlijke mensen met een dynamische levensstijl die zich enorm aangetrokken voelen tot het onbekende. Lees: de auto is bedoeld voor Hans en Trudie, die een matchend regenpak hebben en af en toe het verrassingsmenu bij Van der Valk in Tiel bestellen. Omdat ze elke zomer met de vouwwagen naar Zuid-Frankrijk rijden, hebben ze een crossover nodig.

Het is puur en alleen de uitstraling waar men voor gaat, lijkt het. Vaak schuilen mensen achter het feit dat een crossover ‘zo praktisch’ is en dat je ‘zo lekker hoog zit’. Als dat daadwerkelijk de prioriteiten zijn heeft Renault véél betere modellen in de showroom staan. Met de Scénic veroorzaakte Renault destijds een ware aardverschuiving. Dat is met de nieuwe Scénic niet meer het geval. Sterker nog, in AutoCar laat Renault baas Theierry Bollore weten dat de toekomst van de Scénic allerminst zeker is. Dat de groei van crossovers zo groot is, werd verwacht. Straks heeft Renault alleen maar crossovers in het aanbod en blijkt er tóch vraag te zijn naar een MPV. Het lijkt een simpele rekensom te zijn: de crossover is goedkoper om te ontwikkelen en verkoopt beter.

Het grote probleem zit ‘m namelijk in de verkoopcijfers. Renault verkoopt nu op jaarbasis zo’n 105.000 exemplaren van de Renault Scénic. Dat lijkt niet verkeerd, maar vergeet niet dat er in 2004 bijna 320.000 stuks van de Scénic verkocht werden. Het is niet dat er binnenkort een stijgende lijn wordt verwacht. Een ander probleem schijnt de ‘premium’ concurrentie te zijn. Het moment dát er gekozen wordt voor een MPV, gaat men liever voor een prestigieuze badge. Denk aan auto’s als de BMW 2 Serie Active Tourer/Gran Tourer en de Mercedes-Benz B-Klasse.

Kortom, Renault lijkt er nog niet helemaal over uit te zijn wat ze gaan doen. Dan is het nu het woord aan u, waarde lezer. Wat denkt u? Heeft de Midi-MPV nog wel bestaansrecht? Zou u er zelf eentje overwegen? Of moeten we niet zo zeuren en de kwaliteiten van de crossover omarmen? Laat het weten, in de comments!