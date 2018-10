Nieuwe Audi A1 is best een lekker ding

Een vlot karretje voor moeders?

Audi heeft de nieuwe A1 flink strakgetrokken. Dat was broodnodig ook, want het ontbrak het vorige model aan de nodige rauwe randjes. Overigens is het alleen uiterlijk vertoon. Met een klein torretje onder de kap is de stoerdoenerij gauw voorbij.

Je zal er ongetwijfeld de knip voor moeten trekken, maar de nieuwe A1 is geinig samen te stellen. Zo is dit model in Parijs rood van kleur, met een zwart dak en witte velgen. Of je na zes maanden rijden nog steeds blij bent met een dergelijke kleurkeuze is een tweede.

Op de achterkant prijkt de badge ’30 TFSI’. Dit betekent deze A1 een 3.0 V6 TFSI met 333 pk heeft. Dat staat voor een 1.0 driecilinder met 116 pk. Dit is voorlopig ook de enige motor die met de nieuwe A1 komt. Later zal het lijstje met benzinemotoren verder uitgebreid worden. Een diesel staat niet op de agenda.

Vanaf november staat de nieuwe Audi A1 bij de dealer. Prijzen beginnen bij 25.995 euro.