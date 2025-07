Audi A3 en S3 worden nóg minder premium

Dino’s vonden de A3 en S3 al nooit premium, vanwege de voorwielaandrijving. Maar vroeger was tenminste het dashboard nog zacht en fraai. Helaas geldt ook hier; das war einmahl…

Man man man wat blijft de wereld toch langzaam achteruit kachelen. Steeds meer worden we belaagd door vegetarisch eten, piepkleine woonruimtes, koude douches en hogere kosten aan jezelf liederlijk voortplanten. Het lijkt wel alsof de mensheid zichzelf bewust in de voet schiet. En dat doen we natuurlijk ook, op het altaar van de klimaatgod. Althans, wij ‘gewone’ mensen. De lieden in Brussel en Straßbourg die onze groene broekriemen aanhalen, laten zich uiteraard zelf wel ruim laven aan de fijnere zaken des levens. Maar ach, zo gaan die dingen. Do as I say not as I do.

Wij autofans worden natuurlijk het meest op de grille gelegd. BPM, MRB, accijns, BTW, bijtelling, verhoogde BTW op de verzekeringspremie…het houdt niet op, niet vanzelf. Het jammere is dat onze steeds forsere collectieve armoede zich ook wreekt in de kwaliteit van producten die we kunnen kopen. Als BMW en Audi nog auto’s zouden maken die kwalitatief zo hoogwaardig waren als 20 jaar geleden, zouden die (nog) een stuk duurder moeten zijn. Maar dan zou er minder vraag zijn…Dus dat kan niet. Er moet beknibbeld worden. En dat zien we terug onder de kap, waar minder cilinders huizen. Maar ook in het interieur, waar harde plastics en schermen je tegemoet stralen. Fysieke knoppen zijn een luxe aan het worden.

Een Audi fan luidde onlangs al de noodklok. Ooit was Audi de koning van zachte strakke dashboards. Bauhaus in je auto. Hoogtepunt is toch wel de derde generatie TT. Verder heeft die auto niet zoveel pluspunten, maar het dash is episch. Ook de dashboards in de A3 waren echter altijd fraai, simpel en chique. Misschien zelfs reden om niet voor platformgenoot Golf te gaan.

De huidige A3 heeft nog steeds een redelijk fraai dash, al is het interieur van gerecycleerde PET-flessen niet meer zo premium als ooit. Het is echter al niet meer zo mooi als het dash van de voorgangers. En het wordt nog erger. Er zijn spyshots opgeduikeld van de gelifte A3. En die lijkt het generieke dash te krijgen dat in elke nieuwe Audi zit. Met een groot scherm en niet veel meer dus. Knaak. Waarvan akte.