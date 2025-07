Koop een gedragen racepak van Max Verstappen voor bijna 20.000 Euro

Wil jij straks de blits maken op Zandvoort? Koop dan dit door Max Verstappen gedragen racepak voor 20.000 Euro!

De Max Verstappen hype lijkt al een beetje over de piek heen. Je zou zeggen dat 2023 het hoogtepunt was, omdat Max toen alles won. Maar als wij een heel klein kijkje in de keuken geven, kunnen we stellen dat juist op het toppunt van die dominantie, jullie aandacht begon af te vlakken. Het is nu immers ‘normaal’ dat een Nederlander iedereen vermorzelt in de F1. Hoewel we 65 jaar blij moesten zijn dat er überhaupt een landgenoot meedeed laat staan wat puntjes sprokkelde. Maar goed, alles went.

Natuurlijk is Verstappen nog wel een megaster, of misschien wel meer dan ooit. Nederland is hij al lang ontstegen, maar met zijn prestaties wordt hij in verschillende buitenlanden aanbeden als Senna en Schumacher. Logisch, want al is het nog een beetje vroeg, we durven wel te stellen dat onze held minstens net zo goed is. Misschien zou kwalificatiebeest Senna de Nederlander kunnen hebben over een snelle ronde. Maar qua rondjes stampen, inhalen en vooral elke race het maximale eruit slepen is MV1 ongeëvenaard.

Dus zijn er ook veel mensen die een stukje van Max willen hebben. Bijvoorbeeld Kelly Piqu…Nee nee nee, dat mag niet meer. Foei. We bedoelen uiteraard iets onschuldigs als een shirtje, petje, sleutelhanger of sticker. Maar ja, dat is wel een beetje gewoontjes. Heb je hetzelfde als de rest van het legioen op de tribune. Maak je geen indruk mee.

Dat doe je wellicht wel als je dit originele racepak van Max Emilian koopt. Het pak is gedragen in 2020 en het zweet zit er misschien nog in. De koper kan dus baden in de lichaamsgeur van de Limburger. Maar daar moet wel fors voor betaald worden. Motorsport Memmorabilia vraagt 16.000 Pond voor het racekloffie. Dat is met de huidige wisselkoers zo’n 18.400 Ekkermannen…Maar aan de andere kant, een pakkie van Senna kostte ooit bijna drie keer zoveel. Koop dan?