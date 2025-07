Fysieke knoppen op het stuur zijn vanaf nu een luxe optie

Naast een nieuw model kun je ook met een oude langs voor de upgrade.

Eindelijk, eindelijk heeft Ferrari geluisterd naar de gewone man. Nieuwe modellen als de 296, Roma, Purosangue, SF90 en 12Cilindri hadden allemaal hetzelfde probleem: de touchknoppen op het stuur. De gevoelige oppervlakten zijn zo vervelend dat Ferrari besloot een systeem in te bouwen waardoor ze na tien seconden zonder aanraking niets meer doen. Daar komt nu een einde aan.

Ferrari lanceerde gisteravond de Amalfi: de nieuwe instapper, die Ferrari ziet als geheel nieuw model, maar je ook mag beoordelen als de LCI-versie van de Roma. De belangrijkste verandering voor klanten is toch wel het nieuwe stuur. Net als bij Volkswagen zijn de overgevoelige touchknoppen verleden tijd en ingeruild voor échte fysieke drukknoppen.

Fysieke knoppen op het stuur van je huidige Ferrari

Goed nieuws voor bezitters van een moderne Ferrari: je kunt de touchknoppen van jouw 296 of andere moderne ‘rari’s laten vervangen. Dat bevestigt Gianmaria Fulgenzi tegenover Top Gear. Hij is het hoofd van de productontwikkeling bij Ferrari. Het merk hoeft daarvoor niet het hele stuur te vervangen, enkel de middelste naaf. Daarvoor hoef je niet naar Maranello: iedere Ferrari-dealer zou de wissel kunnen uitvoeren. Afgaande van de gemiddelde optieprijs bij Ferrari zal de knoppenruil geen goedkoop geintje zijn.

Hoe ga je als Ferrari, het bekendste automerk ter wereld, nu aan je vermogende klanten uitleggen dat je toch fout zat met de touchpads? Marketingkopstuk Enrico Galliera doet een poging: ”Onze filosofie is altijd ‘handen aan het stuur, ogen op de weg’. Maar we merkten dat mensen te veel tijd besteedden aan het focussen op de weg. We hebben naar onze klanten geluisterd.”

Naast wat pr-blabla steekt hij hand in eigen boezem: “Als je een touchscreen-telefoon gebruikt, ben je veel sneller, maar we erkennen dat je, als je ook rijdt, te vaak je handen aan het stuur houdt, maar ook je ogen op het stuur.” En da’s niet de bedoeling bij het besturen van een Ferrari. Dan moet je lekker kunnen genieten van het onderstel en de soundtrack en niet bezig zijn met waar je je duim neerlegt.