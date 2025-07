Zomerse autozaken: kan je eigenlijk swirl marks verwijderen?

Asking for a friend…Kan je eigenlijk swirl marks verwijderen?

Zoals u weet is uw trouwe verslaggever naarstig op zoek naar een dikke BMW Z4 van de eerste generatie. Vandaag maar weer eens gaan kijken bij een zwarte. Natuurlijk wil ik eigenlijk Maledivenblau of Merlotrot, maar zwart is ook best oké. Op een plekje hier en beetje blanke lak daar was de unit niet verkeerd. Echter zat ‘ie vol met swirl marks…Iets wat je op zwart natuurlijk best goed ziet in de zon.

Swirl marks zijn altijd een beetje een dubbelzijdig zwaard. Aan de ene kant weet je dat iemand de moeite heeft genomen de auto schoon en glimmend te houden. Aan de andere kant is het natuurlijk een lelijke lakbeschadiging. Dat roept natuurlijk de vraag op: kan je die swirl marks niet gewoon verwijderen?

Ter lering en vermaak heb ik even het internet aangeslingerd. En daar blijkt dat sommigen denken dat het wel kan. Eerst goed wassen, mogelijk een beetje klei erbij. Dan polijsten. Afdoen met de nodige microfiber towels en dan waxen. Een van de valkuilen is wel hoeveel blanke lak er al weg is. Je kan immers niet aan het polijsten blijven. En mogelijk heeft de ijverige vorige eigenaar dat wel gedaan, als er al cirkels zitten overal.

Enfin, ik houd net zoveel van een auto in het sop zetten als de volgende autofan, maar een totaalmalloot die elke week buiten staat met spons in de aanslag ben ik ook weer niet. Dus vroeg ik mij vooral even af wat jullie ervaring is met swirl marks. Heb je ze ooit succesvol weggewerkt? En hoe heb je dat dan gedaan? Of denk je dat dit nooit meer goedkomt zonder respray? Laat het weten, in de comments!