Klimaatgekkies versjteren Formule E race in Berlijn

Klimaatgekkies hebben weer toegeslagen. Deze keer versjteren ze de Formule E E-Prix van Berlijn. Huh, maar dat is toch elektrisch en goed?

Het is het weekend van de klimaatgekkies. Gisteren berichtten we je nog over de gezellige club The Tyre Extinguishers die in Boston vele banden van SUV’s hebben laten leeglopen. Vandaag is het raak in het mondaine Berlijn. De Duitse hoofdstad was dit weekend het toneel van de Formule E Op het nimmer gezellige vliegveld Tempelhof, werden dit keer twee races verreden.

Als Nederlandse inbreng hebben we Robin Frijns nog over. De Limburger stond zelfs op pole position voor de tweede race. Een opsteker voor de man die in de opstapklasses alles won maar nooit doorbrak in de Formule 1. Eerder dit seizoen crashte hij namelijk hard met een open botbreuk tot gevolg. Robin is dus bezig met een comeback, alleen zijn team ABT Cupra zet tot op heden de wereld niet in vuur en vlam.

Ook vandaag wilde het uiteindelijk niet vlotten in de race, met een zeventiende plek als eindresultaat. We zouden dan ook weinig reden hebben te schrijven over de elektrische raceklasse. De ervaring leert namelijk dat deze ecologisch verantwoorde manier van scheuren de gemiddelde lezer niet echt boeit. Maar…er was een opmerkelijke gebeurtenis voor de start.

Enkele klimaatgekkies van Der Letzten Generation klommen namelijk over de hekken en gingen voor de auto’s op de grid zitten. Zij werden zeer snel verwijderd door de gründlich handelende Duitse marshals. Toch was het, zoals je kan zien op beelden, weer even een momentje van opschudding en ophef. Wat natuurlijk precies de bedoeling was van de klimaatclub.

++ Autorennen gestört ++



🦺‼️Wir sind auf der Rennbahn der @eFORMELde, um Alarm zu schlagen.



Es ist Zeit, vom Gas zu gehen. Denn wir sind auf dem Highway in die Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. pic.twitter.com/Ml23sO1efT — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 23, 2023

Goed nieuws dus voor de Formule E: klimaatgekkies nemen het wél serieus als een echte raceklasse. Zonder gekheid: het is een beetje gek dat juist de Formule E dit treft. Dit daar de sport bedoeld is als het milieuvriendelijkere alternatief voor racen en ook tot doel heeft het grote publiek warm te maken voor EV’s. De redenatie van de klimaatgroepering is echter de volgende:

De bejaarde vrouw in haar huur-appartement in Tempelhof bevriest de hele winter vanwege haar terechte angst voor de volgende elektriciteitsrekening. Slechts een paar meter verderop gaan elke seconde massa’s waardevolle energie verloren aan ons gejuich. Hoe blij we ook zijn dat het nu e-auto’s zijn die over de route razen, het klopt niet! De laatste generatie, kennelijk

Waarvan akte?